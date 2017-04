Wäschediebe am Werk Vierzehn Fußballtrikots und Hosen haben im Bad Schandauer Ortsteil Postelwitz den Besitzer gewechselt.

Dem Verein SG Traktor Reinhardtsdorf fehlen nun 14 Fußballtrikots und Hosen. © Dirk Zschiedrich

Die Sportgemeinschaft Traktor Reinhardtsdorf hat einen großen Verlust zu verkraften. Ihnen wurde der komplette Trikotsatz der ersten Männermannschaft gestohlen. Wie üblich hatte sie ein Sportfreund zum Waschen mitgenommen und die 14 Trikots zum Trocknen auf die Leine in den Garten an den Steinbrüchen in Postelwitz aufgehängt. Am Mittwochmorgen waren die 14 Fußballtrikots samt Hosen verschwunden. „Das ist eine Sauerei“, ärgert sich Abteilungsleiter Gunter Johne. Die roten Trikots waren die neuste Kollektion einer Markenfirma und die ersten, die nach der Umbenennung des Vereins die Aufschrift „Traktor“ tragen. Der Wert wird auf über 1 000 Euro geschätzt. Jetzt hofft der Verein, dass eine Versicherung einspringt. „Sonst müssen wir wohl einen Spendenaufruf machen“, sagt Johne. (SZ/gk)

zur Startseite