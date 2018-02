Wäsche-und Strickmodenladen feiert ab Freitag Mit Sekt, Überraschungen und Rabatten begeht Bärbel Michel das 25-jährige Bestehen ihres Fachgeschäftes in Zittau.

Bärbel Michel feiert in ihrem Geschäft das Jubiläum. © Matthias Weber

Feierliche Abendkleider, eine Federboa und ein schwarzer Zylinder zieren das Schaufenster in der Inneren Weberstraße 27. Nicht ohne Grund, denn Bärbel Michel feiert. Am Freitag beginnt die Festwoche anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Wäsche- und Strickmodenfachgeschäftes. Bis zum 3. März will die Zittauerin gemeinsam mit ihren Kunden im Laden bei einem Glas Sekt ins Gespräch kommen und sich mit einer kleinen Überraschung für die Treue bei ihren Stamkunden bedanken. Trotz der inzwischen problematischen Lage des Ladens in der wenig attraktiven Straße, aus der sich mehrere Händlerkollegen inzwischen verabschiedet haben, ist die Geschäftsfrau recht zufrieden. Vor allem die Damen sind es, die ihr die Treue halten und immer mal wieder vorbeikommen. In der kommenden Woche gibt es gleich zwei zusätzliche Gründe reinzuschauen, kündigt Frau Michel an. Die ersten Teile aus der neuen Sommerkollektion sind eingetroffen und auf bestimmte Sortimente gibt es Jubiläumsrabatte: Am Mittwoch sind Damenpullover dran, am Donnerstag Hosen sowie am Freitag Mützen und Schals.

Bei der Auswahl der Bekleidungsstücke konzentriert sich die Zittauerin auf solide Verarbeitung, Passform und Trageeigenschaften. „Das wissen die Kunden zu schätzen“, sagt die 56-Jährige. Damenartikel in Problemgrößen, Damenhosen in Kurzgrößen, mit schmalem Bein oder mit Dehnbund ergänzen das Sortiment, in dem sich bekannte Marken wiederfinden. Auf Wunsch kann die Kleidung vor Ort geändert werden, damit alles richtig passt.

Männer finden neben Unterwäsche auch Herrenpullover, Herren-Troyer, Shirts und Bademode. Die gebürtige Rostockerin geht mit der Zeit und wirbt auch auf ihrer Homepage im Internet mit verführerischen Dessous und den anderen Artikeln, in drei Sprachen. So finden auch junge Kundinnen den Laden. „Im Wäsche- und Shirtbereich habe ich immer etwas für diese Altersgruppe da“, sagt die Händlerin, deren Kundschaft in der Regel die Vierzig überschritten hat.

Die Handelstradition des Geschäftes auf der Inneren Weberstraße, das schon immer Wäsche für darüber und darunter anbot, reicht über hundert Jahre zurück. Meta Scholze eröffnete den Laden 1913 in der Hausnummer 28, zog später in die 26 und fand 1933 die heutigen Geschäftsräume in der Hausnummer 27. Ab 1945 führte Gertrud Michel das Geschäft der Tante weiter und brachte es durch die DDR-Zeit. 1993 übernahm Bärbel Michel das Geschäft von ihrer Schwiegermutter. Während eines Urlaubs im Zittauer Gebirge hatte sie ihren späteren Mann kennengelernt, den Sohn von Gertrud Michel. Der Laden hieß zunächst weiterhin „Meta Scholze“. Das änderte sie im Jahr 2000 nach umfangreichen Umbauarbeiten.

Mit einem dunkelblauen Apfel im Logo will die Zittauerin auch weiterhin ihre Kunden verführen, mit ausgewählter Qualität überzeugen und die lange Handelstradition fortführen.

