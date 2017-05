Wärmeversorgung ist eingestellt Die Mieter in vier Gebäuden im Olbersdorfer Wohngebiet Grundbachsiedlung haben bis Dienstagfrüh keine Fernwärme. Die Fronten scheinen verhärtet.

Blick auf die Wohnblöcke in Olbersdorf. Einige davon gehören Projekt B. © Rafael Sampedro

Das Olbersdorfer Fernwärme-Unternehmen WVO hat seine Ankündigung wahr gemacht und heute um 14.35 Uhr im Wohngebiet Grundbachsiedlung die Versorgung der Wohnblöcke Zum Grundbachtal 17-21 und 31-35, Buchbergstraße 1-5 sowie Töpferstraße 1-7 mit Fernwärme eingestellt. Darüber hat WVO-Geschäftsführer Karsten Hummel informiert. Damit steht den Mietern in den genannten Gebäuden bis mindestens Dienstagfrüh keine Fernwärme und somit auch kein Warmwasser zur Verfügung. Eigentümer der Liegenschaften ist die Projekt B Olbersdorf Grundstücksgesellschaft.

Mit der Einstellung der Wärmeversorgung reagiert die WVO laut Hummel auf nicht bezahlte Rechnungen für Wärmelieferungen durch die Projekt B-Gesellschaft in einer Höhe von insgesamt rund 76 000 Euro. „Zuvor haben wir noch einmal mögliche Zahlungseingänge zur Abwendung der Versorgungseinstellung überprüft, konnten aber leider keine feststellen“, sagt Karsten Hummel. Die WVO habe der Projekt B-Grundstücksgesellschaft gegenüber in den vergangenen Monaten mehrfach Verhandlungsbereitschaft in dieser Angelegenheit signalisiert, aber keine Reaktion darauf erhalten, so Hummel. „Wir sind aber weiterhin gesprächsbereit“, sagt der Geschäftsführer.

Projekt B-Geschäftsführerin Barbora Steger hatte in der vergangenen Woche angekündigt, mit einer einstweiligen Verfügung gegen die Einstellung der Fernwärmeversorgung vorgehen zu wollen. Die Versorgung mit Fernwärme müsste in diesem Fall dann weiterlaufen, da die WVO eine Versorgungspflicht habe, so Barbora Steger. Sie kritisiert unter anderem die Preisgestaltung seitens der WVO. (SZ/se)

