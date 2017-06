Wärmeversorgung für Olbersdorfer Mieter wieder aufgenommen

Blick auf die Wohnblöcke in Olbersdorf. Einige davon gehören Projekt B. © Rafael Sampedro

Olbersdorf. Die Fernwärmeversorgung der Liegenschaften der Projekt B Olbersdorf Grundstücksgesellschaft im Wohngebiet Grundbachsiedlung ist wieder aufgenommen worden. Darüber hat Karsten Hummel, Geschäftsführer des Olbersdorfer Wärmeversorgungsunternehmens WVO, informiert. Der Wiederaufnahme waren laut Hummel intensive Bemühungen seitens der WVO vorausgegangen, „um unter aus unserer Sicht größtmöglicher Kompromissbereitschaft und Entgegenkommen mit der Projekt B-Gesellschaft einen verbindlichen und umsetzungsfähigen Rückzahlungsvertrag zu verhandeln.“

Die WVO hatte die Versorgung von Projekt B-Immobilien mit Fernwärme wegen offener Rechnungen in Höhe von rund 76 000 Euro am vergangenen Montag eingestellt. Die Mieter in den betroffenen Gebäuden hatten seitdem keine Fernwärme sowie kein Warmwasser. „Wir freuen uns sehr, dass die Unannehmlichkeiten für die betroffenen Mietparteien noch rechtzeitig vor dem Pfingstwochenende beseitigt werden konnten“, so Karsten Hummel. (SZ/se)

