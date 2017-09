Wärmetrasse hängt am Haken Die Leitung samt Tragwerk ist erneuert worden. Bei der Farbwahl redet die Stadt ein Wörtchen mit.

Mitarbeiter der Firma Metallbau Westphal aus Pegau überprüfen den Sitz der neuen Medienbrücke. Über die Konstruktion werden Wärmeleitungen über die Freiberger Mulde geführt. © Dietmar Thomas

Die Firma Danpower Energie Service GmbH hat am Mittwoch die Medienbrücke über die Mulde erneuern lassen. Damit ist die Versorgung mit Warmwasser und Heizung für die Kunden des Wärmeversorgers in Roßwein weiter gesichert. Allerdings müssen sie bis Donnerstagabend 22 Uhr noch ohne warmes Wasser auskommen. „Wir werden am Donnerstag die rohrseitige Anbindung herstellen“, sagt Hartmut Witte, Leiter der Danpower-Betriebsstelle in Grimma. Deshalb bleibt auch das Stadtbad Roßwein am Donnerstag geschlossen.

Am Mittwochnachmittag nach 16 Uhr schwebt die neue Medienbrücke über der Mulde ein und wird an den vorgesehenen Stellen befestigt. Nach den Worten von Hartmut Witte ist alles glatt gelaufen. Die Erneuerung der Brücke ist langfristig geplant worden. Die Gesamtkosten in Höhe von 400 000 Euro sind im Instandhaltungsbudget des Wärmeversorgers berücksichtigt. Das Aussehen der neuen Konstruktion ist mit der Stadtverwaltung abgestimmt. Das Rot des Stadtwappens bildet die Grundlage der Farbgestaltung der neuen Rohrleitung. Das Stahlgerüst hat einen weißen Anstrich erhalten.

Um ein solches Unternehmen zu realisieren, muss schwere Technik ran. Die Firma Maximum Kran- und Schwerlastlogistik aus Neukieritzsch rückt mit zwei Kränen und weiterem Material an. Bautechniker Peter Krzywinski gibt einige technische Details preis. Die alte Brücke wog etwa 13 Tonnen, die neue bringt 18 Tonnen bei einer Länge von 42 Metern auf die Waage. Um das alte Tragwerk zu entfernen, musste eine spezielle Konstruktion gebaut werden. Die bestand aus einem Gerüst sowie mehreren Transportseilen. „Genaue Planung ist wichtig. Ich erstelle eine Kranstudie und lege fest, welche Anschlagmittel wir brauchen“, so Krzywinski. Auf dieser Basis werde der Kraneinsatz konzipiert. „Was wird benötigt, damit alles funktioniert, was geht noch zu verbessern? Das fragen wir uns dabei immer wieder“, sagt Krzywinski. Das sei ein Prozess, der sich einige Monate hinziehen könne. „Das liegt auch daran, dass Genehmigungen eingeholt werden müssen.“

Die neue Brücke wird an vier Anschlagpunkten befestigt. Der Spreizwinkel der Seile darf maximal 45 Grad betragen. Zunächst wird die Brücke angehoben, dann kommen die Stützen drunter, danach wird sie über die Mulde gehoben und befestigt.

Das größte Problem für die Kranfirma war es, mit ihrer Technik an Ort und Stelle zu kommen. Die Kranfahrzeuge sind sehr groß und brauchen entsprechend Platz. Durch die engen Straßen ist das nicht ganz so einfach. „Deshalb gehört auch die Vorerkundung dazu, bei der ein Routenplan erstellt wird. Notfalls hätten Straßen kurzzeitig gesperrt werden müssen. Aber in diesem Fall hat die Anreise so geklappt, wie es geplant war“, so der Bautechniker.

Ebenfalls bei diesem Projekt dabei ist die Firma Metallbau Westphal aus Pegau. Deren Mitarbeiter haben die Brückenkonstruktion in den vergangenen Tagen und Wochen zusammengebaut und sorgen nun für die fachmännische Befestigung. Die Leitung verbindet die Hausanschlüsse mit dem Heizhaus an der Goldbornstraße.

