Wärmebildkamera sucht nach Brandnestern Das Loch im Brockwitzer Branddach ist vorerst mit Folie abgedeckt. Jetzt muss der Eigentümer handeln.

Das Loch im Dach vom Brockwitzer Brandhaus ist mit einer Plane inzwischen provisorisch abgedeckt. © Christian Juppe

Tag eins nach dem Dachstuhlbrand auf dem Hof an der Dresdner Straße gegenüber der Brockwitzer Kirche. Nur das mit Folie gegen Nässe gesicherte Dach und ein paar heruntergefallene Steine unterhalb der Brandstelle erinnern an den dramatischen Nachmittag des vergangenen Tages.

Sie mussten am nächsten Tag nicht noch mal zu dem Haus, sagt Coswigs Feuerwehrchef Andreas Schorbogen. Nach dem Brand hat die Wehr alles mit der Wärmebildkamera nach Brandnestern abgesucht, die habe nichts angezeigt. Die Wehr geht auf dem mit Trockenbau zugebauten Dachstuhl von Blitzschlag als Brandursache aus. Zeugen hätten von einem mörderischen Knall beim Einschlag berichtet, so der Wehrchef. Er betont, dass die Wehr in der vorgeschriebenen Ausrückzeit da war. Auch wenn es den auf sie Wartenden länger vorgekommen sei. Schließlich müssten in dem freiwilligen Team erst alle herzukommen, unter anderem von Arbeit.

Mit der Aussage Blitzschlag als Ursache müsse die Polizei nicht weiter vor Ort nachforschen, hieß es gestern auf SZ-Nachfrage aus der Polizeidirektion Dresden. Alles Weitere sei Sache des Eigentümers, das er über die Versicherung klären müsse.

Einer der Eigentümer, Gerd Gallmeister, meldete sich bei der SZ. Er sei nicht derjenige Mensch, der am Brandtag von der Polizei am Betreten des Hauses gehindert werden musste und dem Handschellen angelegt wurden. Die abgeführte Person, so Gallmeister, sei nicht Miteigentümer an dem betroffenen Haus. (SZ/IL/per)

