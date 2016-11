Wärme für das Eisstadion

© andré schulze

Die Baustellen an der Gersdorfstraße und der Poststraße in Niesky gehören zusammen und zur Erschließung des Eisstadions. An der Kreuzung Gersdorfstraße und Plittstraße wird die Zufahrt Nord ausgebaut. Die Asphaltdecke wird verbreitert als Bedingung für die Feuerwehrzufahrt. Derzeit werden dort die neuen Bordsteine gesetzt. Die Baustelle an der Gartenstraße ist schon eine Vorbereitung für die Zufahrt Süd zum Stadion. Hier werden neue Leitungen gelegt, um das Stadion an das Fernwärmenetz anzuschließen. Für die Verlegung der Rohre kommt es zu weiteren Straßensperrungen. Die Poststraße wird in zwei Bauabschnitten gesperrt und diese werden voraussichtlich bis 20. Dezember dauern. Foto: André Schulze

