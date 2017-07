Wälder können gesperrt werden Grund ist laut Landratsamt, dass die Schäden des Gewittersturmes vom 22. Juni schnell beseitigt werden müssen.

Der Gewittersturm vom 22. Juni hinterließ Schäden in den nördlichen und östlichen Waldgebieten des Landkreises Meißen. Vorsicht ist geboten, denn von einzelnen entwurzelten oder gebrochenen Bäumen geht eine erhebliche Gefahr für Spaziergänger aus. © René Plaul

Infolge des Gewittersturms vom 22. Juni kam es zu Schäden in den nördlichen und östlichen Waldgebieten des Landkreises Meißen. Im Vergleich zu anderen Regionen ist der Landkreis Meißen noch glimpflich davongekommen. Die Erfassung der zuständigen Revierleiter ergab einen Schaden von 4 500 bis 5 000 Kubikmeter an Wurf- und Bruchholz.

Da überwiegend Einzelbäume und kleinere Gruppen über eine weit verteilte Fläche geworfen oder gebrochen wurden, ist eine amtliche Sperrung ganzer Waldgebiete im Landkreis Meißen durch die untere Forstbehörde nicht möglich. Allerdings geht auch von einzelnen entwurzelten oder gebrochenen Bäumen eine erhebliche Gefahr aus. Das Landratsamt appelliert deshalb an alle Waldbesucher, aus Sicherheitsgründen die oben genannten Waldgebiete bis zur Beräumung des Schadholzes nicht zu betreten.

Das weit verteilte Sturmholz, insbesondere das Nadelholz, bietet für Forstschädlinge wie den Borkenkäfer gute Entwicklungsmöglichkeiten. Etwa sechs Wochen nach dem Schadenereignis zeigt sich in der Regel der Befall in den geschädigten Beständen. Deshalb ist es wichtig, Sturmholz schnell aufzuarbeiten und aus dem Wald zu transportieren. Die Aufräumarbeiten zur Beseitigung des Schadholzes sind daher sowohl auf kommunalen Waldflächen als auch im Privatwald bereits in vollem Gange.

Damit dies ungehindert geschehen kann und zum Schutz des Waldbesuchers ist es sowohl öffentlichen als auch privaten Waldbesitzern nach dem Sächsischen Waldgesetz möglich, den Wald bis zu zwei Monate zu sperren. Die Sperrung muss nach der Sächsischen Waldsperrverordnung ausgeschildert werden, so das Landratsamt. (SZ)

