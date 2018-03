Während des

Trainings bestohlen

Hoyerswerda. Am Donnerstagabend stahlen Unbekannte in der Sporthalle am Johanneum zwischen 18 und 19 Uhr aus dem Umkleideraum mehrere Handys, Geldbörsen und andere Gegenstände. Die Höhe des Diebstahlschadens war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei. Die Polizei rät, in den Kabinen grundsätzlich keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen.

Smartphone einer Verkäuferin gestohlen

Hoyerswerda. Eine Mitarbeiterin eines Ladens am Lausitzer Platz in Hoyerswerda wurde Donnerstagnachmittag Opfer eines Diebstahls, während sie ihrer Arbeit nachging. Als der Verkaufstresen zwischen 17.15 und 17.35 Uhr kurz unbeaufsichtigt war, nutzte ein Dieb diesen Moment und stahl das Handy Huawei P 10.

Kennzeichen abmontiert und gestohlen

Hoyerswerda. Am Donnerstag wurden die Nummernschilder eines Renaults Traffic entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen HY-A 819 befand sich auf dem Gelände eines Autohauses an der Straße Am Autopark. (ms/US)

zur Startseite