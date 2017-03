Wählen Sie Ihre Favoriten! Wer sind die „Sportler des Jahres 2016“ im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge?

Ausgelassene Stimmung bei der Sportlergala im April vergangenen Jahres. © Archivfoto: Marko Förster



Ihre Stimme ist gefragt: Seit nunmehr 23 Jahren stehen im ehemaligen Weißeritzkreis und in der Sächsischen Schweiz erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler zur Wahl. Am Sonnabend starteten Sächsische Zeitung und Kreissportbund (KSB) erneut ihre gemeinsame Sportlerumfrage. Bis 25. März können Sie für ihre drei Favoriten abstimmen. Die Original-Stimmzettel können in den Lokalredaktionen in Dippoldiswalde, Freital, Pirna und Sebnitz abgegeben werden. Weitere Stimmzettel finden Sie demnächst in Ihrer Lokalausgabe der Sächsischen Zeitung. Am 1. April werden die Sportler des Jahres 2016 in der Saubachtalhalle in Wilsdruff gekürt.

Wer sind die Kandidaten?

Zur Wahl stehen jeweils neun Sportlerinnen, Sportler und zehn Mannschaften aus Vereinen des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Die Kandidaten wurden von SZ und KSB ausgewählt. Die Entscheidung, welche Kandidaten nominiert werden, war vor allem bei den Mannschaften in diesem Jahr sehr eng. Maximal zehn Teams konnten nominiert werden.

Wie wird abgestimmt?

Sie geben insgesamt drei Stimmen ab. Für jede der drei Kategorien eine. SZ-Leser können dabei die ORIGINAL-Tippscheine ausfüllen, die auf dieser Seite zu finden sind und danach in regelmäßigen Abständen in den Lokalausgaben abgedruckt werden. Nur die Original-Stimmzettel sind gültig. Bis einschließlich 25. März können Sie diese Tippscheine in einer der vier SZ-Lokalredaktionen im Landkreis abgeben oder sie dorthin schicken. Es zählt der Poststempel. Zudem kann man online abstimmen. Über die Internetseite www.kreissportbund.net gelangt man zur Abstimmung. Diese ist ab heute drei Wochen lang freigeschaltet. Auch hier kann jeder Teilnehmer pro Kategorie nur eine Stimme abgeben. Die Sportler des Jahres 2016 werden wieder mit Unterstützung einer Jury gewählt. Sie ist besetzt mit 20 Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Sport, KSB und SZ. Ihr Votum geht zur Hälfte ins Endergebnis ein. Die andere Hälfte ergibt sich aus der Stimmabgabe mit Original-SZ-Tippscheinen und KSB-Internet-Wahl. Jedes Jury-Mitglied vergibt pro Kandidat Punkte. Dazu ein Beispiel von 2015: Der Vorjahres-Sieger Max Niederlag lag bei 303 SZ-Lesern und Online-Wählern vorn. Das waren 15,76 Prozent aller Stimmen. Die Jury gab dem Bahnradsportler 159 Zähler. Das entspricht 15,22 Prozent aller vergebenen Jury-Punkte. Beide Prozentzahlen wurden dann addiert und die Summe halbiert. So wurde Niederlag 2015 mit 15,49 Prozent Erster.

Wann werden die Sieger gekürt?

Die drei Kandidaten, die nun insgesamt die meisten Stimmen auf sich vereinen, werden am 1. April bei der Sportlergala in der Saubachtalhalle Wilsdruff bekannt gegeben. Die Gala mit Buffet, Ehrung, Tombola und Musik beginnt um 18 Uhr. Karten kosten 20 Euro. Sie sind erhältlich beim KSB unter Telefon: 03501-491900 oder per E-Mail-Anfrage an: info@kreissportbund.net (SZ/skl)

