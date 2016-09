Wächst in Liegau eine neue Grundschule? In Sachen Schule und Schulsport hat der Ortsteil derzeit einige Probleme. Doch aus dieser Not könnte eine Tugend gemacht werden.

zurück Bild 1 von 2 weiter Auf der derzeit unbebauten Wiese neben der Förderschule des Epilepsiezentrums wäre Platz für den Neubau einer gemeinsamen Turnhalle für Förderschule und Liegaus Grundschule. Oder vielleicht auch einer gemeinsamen neuen Grundschule? © Jens Fritzsche Auf der derzeit unbebauten Wiese neben der Förderschule des Epilepsiezentrums wäre Platz für den Neubau einer gemeinsamen Turnhalle für Förderschule und Liegaus Grundschule. Oder vielleicht auch einer gemeinsamen neuen Grundschule?

Am Mittwoch tagte der Ortschaftsrat an ungewöhnlichem Ort: Auf Sportbänken im Turnraum der Kita, in den die Grundschüler derzeit ausweichen müssen.

Ein Blick in die Geburtenstatistik zeigt es: In den kommenden mindestens 15 Jahren haben Liegaus Grundschüler keine Chance mehr, ihren Sportunterricht in der Halle der Ludwig-Richter-Oberschule an der Lotzdorfer Straße zu absolvieren. Die Schule ist so ausgelastet, dass die Halle für die Oberschüler reserviert ist. Und das wird so bleiben. Vier Grundschul-Generationen in Liegau ohne vernünftigen Schulsport? Undenkbar. Aber derzeit gibt es nur Notlösungen; wie die Nutzung des Mehrzweckraums der Kita. Der ist allerdings nicht nur viel zu klein, sondern fehlt dann natürlich auch der Kita. Eine wirkliche Lösung, sprich eine Turnhalle in Liegau, muss her. Und vielleicht birgt das Dilemma sogar eine spannende Chance? Die Chance auf eine komplett neue Grundschule im Ortsteil?

Denn Liegaus Grundschule wird im kommenden Jahr 120. „Ein wunderbares historisches Gebäude, aber für modernen Unterricht eigentlich nicht mehr auf Dauer nutzbar“, machte Liegaus Ortsvorsteher Gabor Kühnapfel (SPD) Mittwochabend während der jüngsten Ortschaftsratssitzung deutlich. Allerdings gibt es ja in Liegau – nur wenige hundert Meter Luftlinie entfernt – gleich noch eine zweite Schule. Die Förderschule für geistig Behinderte im Epilepsiezentrum. Die ist zwar derzeit auch bestens ausgelastet, aber daran könnte sich in den nächsten Jahren etwas ändern. Denn reine Förderschulen widersprechen eigentlich dem EU-Recht, das vorsieht, dass alle Kinder den gleichen Zugang zu Bildung haben müssen. „Deshalb sollten wir das Ganze jetzt als Chance sehen, unsere Kräfte Schritt für Schritt zu bündeln“, findet Martin Wallmann, der Chef des Epilepsiezentrums. Erster Schritt könnte dabei ein gemeinsames Turnhallenprojekt sein, zweiter Schritt eine gemeinsame Grundschule. Eine Idee, die auch Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) begeistert – und der dazu „schon mal bei der Kultusministerin vorgefühlt“ hat, wie er Mittwochabend noch einmal erklärte. „Denn unser Ziel muss sein, den Schulstandort Liegau zukunftssicher zu machen – und beste Bedingungen für die Schüler zu schaffen!“ Für alle Schüler, so der OB und meinte damit ausdrücklich auch die Schüler der Förderschule, für die die Stadt ja eigentlich nicht zuständig ist. Denn das Epilepsiezentrum ist bekanntlich eine Einrichtung der Diakonie. Wie das Ganze trotzdem funktionieren kann, dafür gibt es schon erste Ideen, sagt Lemm – „außerdem haben wir die feste Zusage zu einem gemeinsamen Gespräch im Kultusministerium für Anfang des kommenden Jahres“, fügt er an.

Wo könnte eine gemeinsame Turnhalle beider Schulen entstehen?

Das Epilepsiezentrum hat bereits eine kleine Halle an der Förderschule – die allerdings nur 140 Quadratmeter umfasst und nicht wirklich für Schulsport ausreicht. Die könnte ausgebaut werden, „was aber wohl teurer als ein Neubau werden würde“, mutmaßt OB Lemm. Ein Platz für diesen Neubau könnte die Wiese neben der Förderschule entlang der Wachauer Straße sein. „Wir könnten das Grundstück einbringen“, so Epilepsiezentrumschef Wallmann.

Was ist mit den notwendigen Außenanlagen für den Schulsport?

Die Außenanlagen könnten relativ preiswert und schnell entstehen. Das Epilepsiezentrum schlägt vor, den alten Fußballplatz der Einrichtung an der Schönen Höhe auf Vordermann zu bringen; als Umkleide könnten Container aufgestellt werden.

Wie weit ist der Weg zu einer gemeinsamen Schule?

Das kann im Moment niemand sagen. Die unterschiedlichen Trägerschaften – die Grundschule ist staatlich, die Förderschule in Trägerschaft der Diakonie – stellen viele bürokratische Hürden auf. Zunächst wird in den kommenden Wochen ein Gutachten erstellt, wo und wie eine Turnhalle und wo und wie eine Schule entstehen könnten – und vor allem, was das kosten würde. Einbezogen werden dabei auch die Verantwortlichen beider Schulen, um die entsprechenden Ansprüche einfließen zu lassen.

Würde eine solche neue Grundschule dann eine christliche Schule?

Nein. Epilepsiezentrumschef Wallmann macht klar, „dass wir zwar eine Einrichtung der Diakonie sind und entsprechende Werte einbringen, aber wir werden keine zweite christliche Grundschule in Radeberg schaffen“, spielt er auf die neue christliche Schule im Ortsteil Großerkmannsdorf an. Auch Ortsvorsteher Gabor Kühnapfel unterstreicht das: „Wenn das Projekt auf den Weg kommt, dann werden wir hier in jedem Fall eine staatliche Schule haben.“

Wie könnte die Trägerschaft einer gemeinsamen Schule aussehen?

Ein gemeinsamer Verein, sagt OB Lemm, sei wohl die optimale Lösung. Ein Verein, in den sich das Epilepsiezentrum und die Stadt zu gleichen Teilen einbringen.

Werden behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam lernen?

Sicher nicht in allen Fächern. Gerade beim Thema Mathematik oder Deutsch, so Grundschul-Leiterin Alexandra Baumgärtel im Ortschaftsrat, sei gemeinsames Lernen schwierig. Aber es gebe eine Menge anderer Möglichkeiten, wo das bestens funktioniere. „Der Vorteil einer solchen Zusammenarbeit – die ja in bestimmten Bereichen auch jetzt schon läuft – ist vor allem, dass die Kinder lernen, dass es nicht allen gleich gut geht.“ Ein Fakt, den auch Epilepsiezentrumschef Wallmann anführt: „Bei Personaleinstellungen schaue ich längst nicht mehr auf Zeugnisnoten, sondern auf Sozialkompetenz – und das ist etwas, das die Schüler einer solchen gemeinsamen Schule in jedem Fall lernen können!“

Wie soll das Projekt Turnhalle – und später Schule – finanziert werden?

Da es eine Schule werden könnte, in der sowohl geistig behinderte wie auch Kinder ohne Handicap lernen, könnte es eine Art Pilotprojekt sein. OB Lemm hofft jedenfalls auf Fördermittel des Freistaats. Jens Tetschke, Ortschaftsrat und Technischer Leiter des Epilepsiezentrums, findet sogar, „man könnte auch EU-Fördermittel beantragen“.

zur Startseite