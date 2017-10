Wackerbarth und Eisenbahn-Geschichten Das Schlesische Museum zu Görlitz lädt am Mittwochabend, 19 Uhr, zu einer Weinverkostung mit dem Staatsweingut Schloss Wackerbarth ein. Diesen und andere Veranstaltungstipps gibt es im www.sz-veranstaltungskalender.com.

Das Schlesische Museum zu Görlitz und das Sächsische Staatsweingut Schloss Wackerbarth laden am Mittwoch, um 19 Uhr, zu einer unterhaltsamen und genussvollen Wein- und Sektverkostung ein. Auch der beliebte Wackerbarth-Glühwein soll probiert werden. Im kleinsten deutschen Weinbaugebiet bewirtschaftet das Sächsische Staatsweingut Schloss Wackerbarth gut 100 Hektar Rebfläche, rund ein Viertel davon sind Steillagen. Die Reben des renommierten Betriebes gedeihen in den besten Lagen Sachsens, so etwa in der königlichen Lage Goldener Wagen. In den bevorzugten klimatischen Bedingungen des Elbtals profitieren die Reben hier von der hohen Wärmespeicherfähigkeit des Syenit-Bodens. Vorwiegend weiße Spätlesen, Auslesen und Eisweine als die Spitzenweine reifen hier heran. Die Lage Johannisberg hingegen, bietet mit ihrem kalkhaltigen Boden beste Bedingungen für den Spätburgunder.

Mit der Verkostung kann symbolisch auf die diesjährigen Eisenbahn-Jubiläen in Schlesien und Görlitz angestoßen werden. Robert Zoschke, ein junger Historiker und Eisenbahnfan, bietet dazu Amüsantes und Erstaunliches von der Eisenbahn. Das Wissen des Publikums ist dabei auch gefragt.

Der Eintritt kostet 15 Euro. Die Veranstaltung findet im Schönhof (Brüderstraße 8) statt.

