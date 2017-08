Wackerbarth startet die Weinlese Die weiße Sorte Solaris kommt zuerst dran – für Federweißen. Im Weingut wird mit einer 600-Tonnen-Ernte gerechnet.

Und schnipp – Maja Wenzel, Azubi-Winzerin im Staatsweingut Schloss Wackerbarth, war beim Lesen der ersten Trauben dabei. © Norbert Millauer

Die Natur drückt. Sonne und Regen im Wechsel lassen den Wein beinahe im Turbotempo reifen. Fast zwei Wochen Vorsprung gegenüber anderen Jahren nennt Till Neumeister, Weinbauleiter von Schloss Wackerbarth.

Mit der Lese der ersten Trauben in der barocken Anlage ist am Montag früh begonnen worden. Traditionell ernten die Winzer des Radebeuler Weinguts für ihren sächsischen Federweißen zunächst die frühreifen Rebsorten. Dazu gehört auch die weiße Sorte Solaris, die 1975 am Staatlichen Weinbauinstitut Freiburg von Norbert Becker neu gezüchtet wurde. Die ersten Gläser des prickelnden Getränks genießen Weinfreunde auf Schloss Wackerbarth bereits zu den Tagen des offenen Weingutes am bevorstehenden Wochenende. Zwei Wochen später feiert Europas erstes Erlebnisweingut den Beginn der Federweißersaison bei seinem beliebten Federweißerfest. Am 9. und 10. September erleben alle Gäste ein abwechslungsreiches Programm aus kulinarischen Köstlichkeiten, unterhaltsamer Musik und interessanten Einblicken hinter die Kulissen der Wein- und Sektmanufaktur.

Die ersten Trauben des Goldrieslings sowie der Rotweinsorte Frühburgunder lesen Wackerbarths Winzer ab Anfang September.

„Wir sind mit dem bisherigen Verlauf des Weinjahres 2017 sehr zufrieden. Die Trauben präsentieren sich aktuell in einem hervorragenden Zustand und sind gesund. Für verlässliche Prognosen sei es jedoch noch zu früh. Denn der Herbst macht das Weinjahr: Er ist entscheidend für das Volumen der Erntemenge und den Geschmack der Trauben, so Neumeister. Verlaufe das Weinjahr weiter ohne schwierige Einschnitte, wie etwa Hagel, dann wird mit einer Ernte von 600 Tonnen Wein bei Wackerbarth gerechnet. Diese Menge reicht für die Produktion von über 600 000 Flaschen Sekt und Wein.

Doch vorerst entsteht in den nächsten Tagen der Federweißer. Als Federweißer wird der in Gärung befindliche Traubenmost bezeichnet. Dieser gehört zusammen mit Zwiebelkuchen ganz klassisch zum Herbstanfang und gilt als genussvoller Vorbote des neuen Weinjahrgangs. Dem frisch gepressten Most wird zunächst Hefe zugesetzt, damit die alkoholische Gärung einsetzt. Am besten schmeckt Federweißer, wenn der Alkoholgehalt bei sechs bis acht Volumenprozent liegt.

