Wackerbarth erleuchtet an drei Tagen Das Lichterfest findet dieses Jahr am ganzen Wochenende statt. Mit dabei: die Landesbühnen mit einem besonderen Programm.

Die Königin der Nacht, gespielt und gesungen von Lee Soyoon, begrüßt und verabschiedet die Gäste an allen drei Tagen beim Lichterfest musikalisch. © Matthias Schumann

Radebeul. Wuseliges Treiben auf dem Gelände von Schloss Wackerbarth am Donnerstagabend: Zelte werden aufgebaut, Mikrofone getestet und Lichter angeknipst. Das Weingut bereitet sich auf das erste Adventswochenende vor. Ab Freitagnachmittag wird rund ums Schloss und in den Weinbergen das Lichterfest gefeiert.

In diesem Jahr an drei Tagen. Freitag, Sonnabend und Sonntag. Mit dieser Änderung reagiert das Weingut auf den übergroßen Ansturm im letzten Jahr. 2016 waren an einem Tag rund 10 000 Besucher gekommen. Es gab aber nur einen Glühwein- und einen Würstchenstand. Dieses Mal sind die Veranstalter besser vorbereitet. Und sie haben die Landesbühnen Sachsen mit ins Boot geholt.

Die Besucher erwartet ein Kulturprogramm mit rund 100 Darstellern. An acht Erlebnisstationen gibt es musikalische Darbietungen, Theateraufführungen, Bastel- und Mitmachaktionen. Im Belvedere wartet „Die Prinzessin, die nicht lachen kann“ darauf, zum Frohlocken gebracht zu werden. Im Sandsteingewölbe begrüßen die Wichtel Kinder zum Puppentheater. Und in der Vinothek wird „Die Kuh Rosmarie“ nach Afrika geschickt. Das Kinderstück feiert am Freitag um 17.45 Uhr Premiere.

Die Sänger der Landesbühnen lassen die Weinberge musikalisch erklingen. Zur Eröffnung und zum Abschluss präsentieren sie mit der „Arie des Sarastro“ und der Arie der Königin der Nacht zwei der bekanntesten Stücke aus der „Zauberflöte“.

Das Lichterfest beginnt Freitag, Sonnabend und Sonntag jeweils um 16 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro. Kinder unter 16 Jahren sind frei.

