Wackerbarth-Chaos soll sich nicht wiederholen

Wackerbarth-Geschäftsführerin Sonja Schilg möchte in die Gestaltung des offenbar über die Maßen beliebten Lichterfestes im nächsten Jahr die Gäste einbeziehen. © Archiv/Arvid Müller

Warum kamen am Wochenende Menschenmassen auf das Gelände von Schloss Wackerbarth? Gut möglich, dass die Antwort auf diese Frage „Facebook“ lautet. Denn dort war das Lichterfest öffentlich beworben worden. Über 2 500 Personen sagten im Internet zu. Tatsächlich kamen aber rund 10 000 Besucher, worauf der Veranstalter nicht vorbereitet war.

Ein Verkehrschaos im ganzen Westen von Radebeul und lange Warteschlangen waren die Folge. Dabei hätte das Weingut gewarnt sein können. Über 13 000 Personen hatten bei Facebook Interesse an der Veranstaltung bekundet. „Normalerweise kann man das aber nicht eins zu eins übertragen auf die tatsächliche Besucheranzahl“, sagt Wackerbarth-Sprecher Martin Junge. Das Weingut entschuldige sich bei allen Gästen, deren Erwartungen nicht erfüllt werden konnten.

Wackerbarth-Geschäftsführerin Sonja Schilg möchte in die Gestaltung des offenbar über die Maßen beliebten Lichterfestes im nächsten Jahr die Gäste einbeziehen. Schilg: „Wir möchten die Besucher aufrufen, uns ihre Ideen zu schicken, was sie noch wie gestaltet haben möchten.“ Die besten Vorschläge könnten von einer Jury ausgewählt, prämiert und schließlich auch 2017 umgesetzt werden. Ideen sollten als Mail an das Weingut geschickt werden, so Sonja Schilg (siehe am Ende).

Am Wochenende steht mit der Manufaktur-Weihnacht bereits die nächste gut besuchte Veranstaltung auf dem Wackerbarth-Gelände an. Allerdings rechnen die Betreiber wie auch Wackerbarth selbst nicht mit einem ähnlichen überdimensionalen Ansturm. Zumal die Schau im Schloss auch einen kleinen Eintritt kostet.

In diesem Jahr wird das Ausstellungsgelände erweitert, wegen des bisherigen Erfolgs und positiven Rückmeldungen der Gäste, teilt das Weingut mit.

72 Manufakturen, Kunst- und Genusshandwerker präsentieren sächsische Handwerkskunst. Auch die Abfüllhalle der Wein- und Sektmanufaktur wird diesmal mit genutzt. Für die Verköstigung der Besucher wird voraussichtlich besser gesorgt sein als am letzten Wochenende. Mehrere Stände bieten Speisen und Getränke an.

Der Markt hat am Sonnabend von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Facebook-Einladung gibt es diesmal nicht.

