Wackerbarth beendet Weinlese

Hätte es Anfang Oktober nicht so viel geregnet, wäre der Ertrag wahrscheinlich noch größer gewesen. So bewegt sich die Menge des geernteten Weines beim Staatsweingut Schloss Wackerbarth in diesem Jahr knapp unter dem Niveau des Vorjahres. „So ist das nun mal in der Landwirtschaft“, kommentiert Susann Goldstein, Referentin der Geschäftsführung. Mit der Qualität der Trauben sei man dafür umso zufriedener. Am Dienstag hat das Weingut die diesjährige Lese abgeschlossen.

Zuvor waren am vergangenen Wochenende mehr als 80 Erntehelfer an den Weinbergen im Einsatz. Auf den Laubacher Flächen wurden am vergangenen Freitag von 7 bis 18 Uhr die Sorten Blaufränkisch und Riesling per Hand gelesen. Auch auf den Flächen Paradies und am Goldenen Wagen wurde am Wochenende geerntet. Inzwischen sei es zur Tradition geworden, dass Mitarbeiter aus der Verwaltung und dem Vertrieb die Weinlese unterstützen, so Goldstein. (SZ/nis)

zur Startseite