Wacker weckt Azubis Länger als sonst muss das Nünchritzer Chemiewerk nach Lehrlingen suchen – und spendiert dabei auch Smoothies.

Das Werk von Wacker in Nünchritz. © Archiv/Lutz Weidler

Azubi-Suche mal anders: Mit Smoothies und Postkarten zogen seit Mitte Dezember externe Promoter durch die Oberschulen im Kreis Meißen, Nordsachsen und Südbrandenburg, um für die Wacker Chemie AG als Arbeitgeber zu werben. Am Nünchritzer Standort wurde die Aktion mit großen Plakaten unterstützt sowie im Internet und auf Facebook mit diversen Anzeigen. „Wir haben den Eindruck, die Jugendlichen wissen zwar gut über die Ausbildungsberufe Bescheid, aber sie kommen in diesem Jahr nicht in die Hufe“, erklärt Unternehmenssprecherin Asta Tehnzen-Heinrich. „Viele denken, sie müssen erst in den Winterferien Bewerbungen schreiben – aber das ist zu spät!“ Die bislang einzigartige Kampagne „Aufgewacht“ soll die Zehntklässler deshalb aktivieren, sich früher zu bewerben – mit Erfolg.

Denn tatsächlich sind die Bewerberzahlen jetzt auf einem Niveau, dass man damit arbeiten kann, sagt die Ausbildungsverantwortliche Kristin Dippe. Das Unternehmen will Anfang August 20 Mädchen und Jungen mit einer Ausbildung als Chemikant, Elektroniker oder Industriemechaniker starten lassen. Da aber vor allem für den Ausbildungsberuf Chemikant der Bedarf in Nünchritz zurzeit sehr groß ist, ist das Bewerbungsportal auf der Wacker-Homepage trotzdem noch geöffnet. Die Ausbildungsverträge, die sonst bereits unter dem Weihnachtsbaum liegen, gibt es dieses Mal wohl erst mit den Endjahres-Zeugnissen, so Kristin Dippe. Also dann, wenn schon die Bewerbungszeit fürs nächste Ausbildungsjahr beginnt. (SZ/ste)

