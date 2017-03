Wacker wandern Gerhard Proske läuft seit Jahrzehnten durch die Region. Dabei verlässt er sich auf Kartenmaterial aus der DDR.

Gerhard Proske wandert regelmäßig durch die Gemeinde Nünchritz und das Elbtal. Er schreibt auch über seine Wandertouren. Die fallen inzwischen etwas kürzer als früher aus. © Sebastian Schultz

Mit zwei Wanderstöcken ausgerüstet stapft er forschen Schrittes über die Wiese. Heute geht es von Diesbar-Seußlitz in Richtung Zottewitz. Am Ortseingang von Döschütz gibt es einen Rastpunkt. Von hier aus bietet sich einige Schritte weiter ein ausschweifender Blick über das Riesaer Elbland. Mit seinen Wanderstöcken überwindet Gerhard Proske einen Graben, das letzte kleine Hindernis vor dem Aussichtspunkt. „Bei schönem Wetter kann man von hier aus sogar den Wasserturm in Neudorf entdecken“, sagt er dann und sieht sich um. Die Silhouette von Riesa ist ebenso zu sehen wie das Hirschsteiner Schloss und die Ausläufer der Gohrischheide.

Gerhard Proske ist 74 und wandert seit fünf Jahrzehnten. Die Leidenschaft kam erst nach dem Jugendalter. „Ich bin Städter, und dort wurde nicht gewandert“, sagt der gebürtige Leipziger. „Außer an den Wandertagen mit der Schulklasse gab es da nichts“, so der studierte Apparatebauer, der lange im Nünchritzer Chemiewerk gearbeitet hat. Auch heute, mehr als zwanzig Jahre nach seinem Ausscheiden, fasziniert Proske seine alte Arbeitsstätte. Für ihn ist das Werk „ein industrielles Leuchtfeuer der Region“. Bei Wanderungen durch die Gegend blickt er immer wieder gern auf das Werk, in dem er ab 1962 Betriebsingenieur war.

In den 1960ern ist Proske auch im damaligen „Deutschen Verband für Wandern, Bergsteigen und Orientierungslauf“ aktiv. Er nimmt an Gruppenausflügen mit über 400 anderen Wanderern teil. Auch Extremtouren, bei denen 100 Kilometer in 24 Stunden gelaufen werden, stehen seinerzeit auf dem Programm. „Da ist es schon mal passiert, dass ich mir die Füße wund gelaufen und alles aufgescheuert habe“, erinnert sich Proske. Und hat auch gleich einen passenden Tipp parat: „Ungewaschene, eingelaufene Socken zieht der Sportwanderer an.“

Nach der Wende findet der Nünchritzer die Zeit, sich seiner zweiten Leidenschaft zu widmen, dem Schreiben. Zuerst verfasst er Reiseberichte für ein Reisebüro. Dem folgen mehr als 100 Texte über regionale Wandermöglichkeiten, die in der Sächsischen Zeitung oder dem Nünchritzer Amtsblatt veröffentlicht werden. Proske kommt zugute, dass er bereits als 14-Jähriger damit begonnen hatte, Wandertagebücher zu schreiben.

Seit Ende der 1990er Jahre besucht Proske regelmäßig die Literaturwerkstatt in der Riesaer Stadtbibliothek und holt sich dort Hinweise für seine Reisebeschreibungen. Dort gab es auch bereits den Vorschlag, ein eigenes Wanderbuch zu gestalten. „Aber das mache ich nicht. Da müsste ich ja alle Wanderungen noch mal ablaufen, weil sich in den letzten Jahren doch sehr viel geändert hat“, erklärt der 74-Jährige. Wenn er dies machen würde, fände er keine Zeit mehr, um neue Wanderrouten zu entdecken. Oder sich in der Nünchritzer Wandergruppe zu engagieren, die bei der Volkssolidarität beheimatet ist. Das gemeinsame Wandern in der Gruppe ist dem Nünchritzer wichtig.

Für seine Wanderungen in der näheren Umgebung verwendet Gerhard Proske übrigens eine Karte des Kreisgebietes aus DDR-Zeiten. Sehr detailliert sind darin alle Ortschaften vermerkt, die manch anderer Wanderer vielleicht übersehen hätte.

Inzwischen machen dem Rentner die Gelenke zu schaffen. Lange Wanderungen sind da nicht mehr drin. „Aber 15 Kilometer schaffe ich noch ganz gut“, sagt Gerhard Proske. Na dann: Gut Fuß.

