Wacker unterstützt junge Forscher Der Chemie-Riese ist Pate bei Jugend forscht. Der Wettbewerb geht jetzt in die neue Runde.

Die Wacker Chemie AG ist eins von mehreren Patenunternehmen beim Regionalausscheid von Jugend forscht. Der Startschuss für die 52. Auflage des Wettbewerbs ist jetzt gefallen. Bis 30. November können sich Nachwuchsforscher ab Klasse 4 in der Region Dresden-Ostsachsen mit ihrem Projekt anmelden. „Vielleicht entsteht ja in den Herbstferien noch die eine oder andere Idee, die eingereicht werden kann“, sagt Saskia Schnasse, Leiterin des Regionalwettbewerbs.

Am 10. März 2017 werden die ostsächsischen Teilnehmer ihre Projekte in Dresden präsentieren. Eine Fachjury aus Wissenschaft und Wirtschaft bewertet die Ergebnisse. Wer in Dresden erfolgreich ist, tritt anschließend auf Landesebene an und kann sich fürs Bundesfinale qualifizieren. Auf allen Wettbewerbsebenen winken Geld- und Sachpreise im Gesamtwert von mehr als einer Million Euro. Teilnehmern stehen sieben Fachgebiete zur Auswahl: Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathe/Informatik, Physik und Technik. (SZ)

