Wacker gegen Fremdenfeindlichkeit Das Unternehmen tritt einem Verein für Weltoffenheit bei und schult schon die Azubis.

© Lutz Weidler/Archiv

Die Wacker Chemie AG ist dem Verein „Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen“ beigetreten und will so ausländer- und fremdenfeindlichen Tendenzen entgegenwirken. Ziel der beteiligten Unternehmen ist die Bildung eines Netzwerks mit dem Bekenntnis für Weltoffenheit und Internationalität im Freistaat Sachsen. Die Mitglieder wollen soziale Verantwortung übernehmen und Haltung zeigen – in der Öffentlichkeit, bei Kunden und in der eigenen Belegschaft.

Wacker Chemie verkauft ihre Produkte in 130 Länder der Welt. Konzernweit gibt es in der Belegschaft Menschen aus 60 verschiedenen Nationen. Auch im Werk in Nünchritz seien Mitarbeiter mit nicht-deutschen Wurzeln integriert und auf allen Ebenen beschäftigt, vom Facharbeiter bis zur Führungskraft.

„Die Verschiedenheit der Menschen sehen wir als Bereicherung“, betont Werkleiter Gerd Kunkel. „Sie ist auch hier am Standort ein selbstverständlicher Teil unserer Unternehmenskultur.“ Wer tagtäglich Umgang mit seinen ausländischen Kollegen habe, trete ihnen ohne Vorbehalte gegenüber, so Kunkel weiter. Einige Mitarbeiter hätten auch selbst schon in China oder Amerika Seite an Seite mit den dortigen Kollegen zusammen Anlagen aufgebaut und in Betrieb genommen.

Wichtig ist aus Kunkels Sicht, dass sich schon die Auszubildenden im Werk Nünchritz von Anfang an mit dieser Kultur vertraut machen können: „Wir haben am Standort ein Programm mit Workshops aufgebaut, in die alle neuen Azubis eingebunden werden.“ Dabei gehe es um die Grundlagen einer Demokratie, um die Wacker-Verhaltensleitlinien und um Meinungsfreiheit. (SZ)

zur Startseite