Wackelt der Termin Eisstadion? Der Nieskyer Stadtrat macht sich Sorgen, ob alles rechtzeitig fertig wird – und fordert ein Bekenntnis der Stadt

Die Baustelle Eisstadion am 9. März. © André Schulze

Niesky. Die Stadt Niesky hält daran fest, dass im Oktober das neue Eisstadion eingeweiht wird. So die Aussage von Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann in der März-Sitzung im Stadtrat. Vorangegangen war aber die Aussage der Bauverwaltung, dass der Winter dem Nieskyer Prestigebau eine zweimonatige Zwangspause einbrachte, in der die Stahlbauer am Hallendach nichts machen konnten. Ob dieser Verzug wieder aufzuholen sei, stellte Andreas Kagelmann (Die Linke) in Frage. Dennoch plädierte er dafür, dass die Stadt offen damit umgeht, wenn die Einweihung erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen kann. „Das sollte beizeiten gesagt werden und nicht erst einen Monat vorher“, erklärte der Stadtrat.

Der Eislaufverein ist ebenso daran interessiert, pünktlich im Nieskyer Eisstadion in die neue Saison starten zu können. Während der Bauzeit hat der Verein im Weißwasseraner Eisstadion sein Domizil. Das soll aber nur für die eine Spielzeit 2016/2017 sein. (SZ/sg)

