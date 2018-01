Wackelt der Homann-Umzug? Der Konzern überprüft derzeit die Verlagerung nach Leppersdorf. Jetzt werden die Hintergründe für diesen Schritt klarer.

Die Molkerei von Sachsenmilch in Leppersdorf. Hier soll das neue Homann-Werk entstehen. © Jürgen-M. Schulter

Leppersdorf. Ein ominöser Aushang im Homann-Werk in Dissen und viele Gerüchte: Der so sicher geglaubte Umzug des Feinkostherstellers nach Leppersdorf ist offenbar doch nicht beschlossene Sache. Konzernsprecher Alexander Truhlar bestätigte auf Anfrage der SZ, dass das Projekt derzeit einer Überprüfung unterzogen werde. Die Ergebnisse sollen Ende Februar vorliegen. Angaben zu den Gründen machte er nicht.

Seitdem rätseln Mitarbeiter und Betriebsrat über die Hintergründe. Jetzt werden weitere Details bekannt. Offenbar ist der Wechsel an der Homann-Führungsspitze ein Grund für die Überlegungen. Norbert Weichele, bis Oktober 2016 Geschäftsführer bei Homann, und Volker Fiege, bis zum Herbst 2017 Produktionschef, haben Homann verlassen. Beide traten offenbar für den Wegzug aus Dissen ein. Die neuen Manager um Geschäftsführer Sönke Renk stellen das Projekt nun auf den Prüfstand, schreibt das Westfalen-Blatt in Bielefeld.

Bei den Mitarbeitern löst die Überprüfung Spekulationen aus. „Einige machen sich sogar schon Hoffnungen, dass das Werk doch nicht verlegt wird“, sagte der Homann-Betriebsratsvorsitzende Andreas Straede. Der Betriebsrat werde sich aber nicht an Spekulationen beteiligen.

Für einen Umzug spricht dagegen die Ankündigung des Sächsischen Wirtschaftsministeriums, den geplanten Neubau der Feinkostfirma Homann am Standort in Leppersdorf zu fördern. Der Freistaat stellt einen Investitionszuschuss in Höhe von knapp 11,3 Millionen Euro bereit.

Im Sommer vergangenen Jahres hatte die Müller-Gruppe bekannt gegeben, dass der Feinkosthersteller Homann in Leppersdorf ein neues Werk errichten wird. Rund 500 Millionen Euro werden investiert. Die Produktion soll im Frühjahr 2020 beginnen. Die vier Stammwerke in Dissen, Lintorf, Bottrop und Floh-Seligenthal werden geschlossen. 800 Arbeitsplätze sollen im neuen Werk entstehen. In den vier Stammbetrieben fallen im Gegenzug rund 1200 Arbeitsplätze weg. (SZ/td)

