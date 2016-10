Wackeln die langen Öffnungszeiten? Mit neuen Angeboten wollen Bautzener Händler die Kunden locken. Doch die ersten Geschäfte rudern zurück.

Volle Taschen sehen Bautzens Händler gern – wenn die Waren in ihren Geschäften gekauft werden. Um mehr Kunden zu locken, hatten etliche Ladeninhaber auf der Reichenstraße eine Offensive für einheitliche lange Öffnungszeiten an Sonnabenden bis 18 Uhr gestartet. Doch nicht für alle haben sich die gesteckten Erwartungen bisher erfüllt © Uwe Soeder

Die Euphorie war zunächst groß: Anfang September hatte ein großer Teil der Händler auf der Reichenstraße eine Offensive gestartet, wollten mit der Ausdehnung der Öffnungszeiten am Sonnabend bis 18 Uhr das Geschäft ankurbeln. Doch nach einem reichlichen Monat fällt das Fazit durchwachsen aus. Die ersten Ladeninhaber sind zurückgerudert, schließen ihre Türen inzwischen wieder früher ab. So wie das Modegeschäft Desigual. „Ich war am Anfang auch begeistert“, sagt Filialleiterin Jenny Vetter. Doch die Umsatzerwartungen hätten sich nicht erfüllt. Zugleich fielen aber Personal- und Betriebskosten an.

Dass jetzt doch wieder einige Türen mehr als zu Beginn der Aktion auf der Reichenstraße verschlossen bleiben, hat auch Citymanagerin Gunhild Mimuß registrieren müssen. Unter ihrer Federführung und auf Drängen der Händler war die Offensive auf den Weg gebracht worden. Um die Kunden auf die Reichenstraße zu locken, organisiert sie dort jeden Sonnabend außerdem kleine Veranstaltungen, bei denen zwischen 16 und 18 Uhr unter anderem Musiker oder Tanzgruppen auftreten. „Das ist etwas enttäuschend, dass nun die ersten Läden einen Rückzieher machen“, sagt Gunhild Mimuß – wenngleich sie umgekehrt auch darauf verweisen kann, dass sich die Initiative für einige Händler auf der Reichenstraße durchaus auch auszahlt.

Mehr Menschen unterwegs

Dazu gehört der Modeladen Atrium. Das Geschäft auf der Reichenstraße hat seit zehn Jahren sonnabends bis 18 Uhr geöffnet. Und dort wird durchaus wahrgenommen, dass mehr Menschen unterwegs sind. „Wir wünschen uns deshalb natürlich, dass es so bleibt“, sagt Steffi Brückner, Leiterin der Filiale. Dass am Sonnabendnachmittag im Atrium gute Umsätze gemacht werden, liege aber auch daran, dass die Kunden genau wüssten, dass bis 18 Uhr geöffnet ist.

Genau das ist aus Sicht von Gunhild Mimuß auch ein Grund dafür, dass die Offensive stottert. „Es dauert eben, bis sich die längeren Öffnungszeiten herumsprechen und etablieren“, sagt die Citymanagerin. Es sei wichtig, dass die Händler durchhalten, auch wenn der Erfolg zunächst ausbleibt. Im Rathaus sehen das die Verantwortlichen ähnlich. „Wenn es sich herumspricht, dass die Geschäfte wieder bis 18 Uhr öffnen, wird das langfristig zu positiven Effekten für die gesamte Innenstadt führen“, erklärt der Bautzener Wirtschaftsförderer Alexander Scharfenberg.

Kaum Interesse an Werbematerial

Zugleich war der zumeist eher umsatzschwache September aus Sicht von Gunhild Mimuß nicht der optimale Zeitpunkt, um die Offensive zu starten. Davon ist auch Jenny Vetter von Desigual überzeugt. Sie möchte im Weihnachtsgeschäft wieder bis 18 Uhr öffnen und könnte sich auch vorstellen, dass die Händler auf der Reichenstraße im April einen neuen Anlauf wagen. Gunhild Mimuß sieht aber auch die Möglichkeit, dass sich die beteiligten Händler zumindest einheitlich auf 16 Uhr einigen.

Einig sind sich die Händler bereits darin, dass es noch ganz andere Anreize braucht, um Kunden zu locken. Die zentrale Forderung: kostenloses Parken. Dass das ziehen kann, zeigt die an die Offensive gekoppelte Aktion im Parkhaus des Kornmarkt-Centers. Wer in Läden im Center oder in der Innenstadt mehr als 50 Euro ausgibt, darf kostenlos parken. „Die Aktion wird generell sehr gut angenommen“, sagt Center-Manager Christian Polkow. Jedoch zumeist durch Kunden im Center, wo die Info-Flyer ausliegen. Die Innenstadthändler hätten an diesen Werbematerialien aber kaum Interesse gezeigt, so der Center-Chef.

Aus Sicht von Jenny Vetter gibt es allerdings noch ein weiteres Problem. „Damit mehr Kunden nach Bautzen kommen, braucht es ein, zwei große Magneten“, sagt die Filialleiterin, die auf Modekaufhäuser wie C&A und H&M verweist. Dazu sei nicht einmal ein Neubau nötig: „Wir haben genug leere, auch große Geschäfte. Die könnte man einfach umbauen.“

