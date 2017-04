Wachstum in Liegau In der Gärtnerei Kühnel freut man sich über ein neues Gewächshaus.

Wolfgang Kühnel in seinem neuen Gewächshaus. © Thorsten Eckert

Der Liegauer Gärtnermeister Wolfgang Kühnel ist begeistert. Und das nicht nur, weil sich in den nächsten Tagen nun wohl doch noch der Frühling durchsetzen wird. Seine Begeisterung hängt aber vor allem mit dem neuen Gewächshaus seiner Gärtnerei Kühnel an der Wachauer Straße in Liegau zusammen, das seit einigen Wochen als zusätzliche Produktionsfläche genutzt werden kann – was dringend notwendig war, weil das Unternehmen mehr Platz brauchte. „Und ein weiteres Gewächshaus befindet sich gerade im Bau“, freut er sich. Bei den sachsenweiten Tagen der offenen Gärtnerei – an denen sich die Liegauer traditionell beteiligen – an diesem Sonnabend und Sonntag können sich die Kunden neben frischen Blumen und Stauden nun also auch den Neubau anschauen. Geöffnet ist Sonnabend von 8 bis 16 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr. (SZ)

