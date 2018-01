Wachssammlung geht weiter

Die Sammelaktion von Kerzenresten geht auf die Zielgerade. Noch bis zum kommenden Freitag sammeln der Stadtbahnverein und die Diakonie Riesa-Großenhain Kerzenreste. Es gibt fünf Sammelstationen: im Riesenhügel, in der Elbgalerie, im Albert-Schweitzer-Seniorenhaus, bei der Wohnungsgenossenschaft und in der Riesa-Info auf der Hauptstraße. Gewogen wird das Wachs dann am Freitag, 12. Januar, um 10 Uhr in der Elbgalerie. Wer will, kann dabei zusehen, ob die Menge von 900 Kilo vom Vorjahr in diesem Jahr übertroffen wird. „Wir sind gespannt auf das Ergebnis“, so Mitorganisator Kurt Hähnichen.

Aus dem alten Wachs stellen Menschen mit Behinderung Kaminholzanzünder und neue Kerzen her. (SZ)

