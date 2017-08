Wachsmann-Preis wird ausgeweitet Ab dem kommenden Jahr sollen auch Abschlussarbeiten von Architekturstudenten aus Brandenburg an dem Wettbewerb in Niesky teilnehmen können.

Ein Bild vom Vorjahr: Claudia Wieltsch vom Wachsmannhaus spricht mit den Preisträgern Philipp Heidan, Claudia Wieltsch, Maximillian Kunze und Toni Teichmann (von links) über die Entwürfe. © André Schulze

Der in Niesky verliehene Studienpreis Konrad Wachsmann gewinnt weiter an Bedeutung. Ab dem kommenden Jahr sollen auch Abschlussarbeiten von Architekturstudenten aus Brandenburg an dem Wettbewerb teilnehmen können. Das teilt Claudia Wieltsch vom Konrad-Wachsmann-Haus mit. Damit hat sich der ursprünglich sächsische Studienpreis innerhalb von wenigen Jahren zu einem ostdeutschen gemausert.

In diesem Jahr sind insgesamt 22 Arbeiten von Absolventen des Studiengangs Architektur eingegangen. Am Dienstag hat sich in Niesky die Jury zu einer Sitzung getroffen, um die besten vier Arbeiten von Hochschulen aus Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt auszuzeichnen. Wer die Spitzenplätze belegt, ist bis zum Redaktionsschluss nicht bekannt gewesen. In jedem Fall werden die prämierten Arbeiten im kommenden Monat im Nieskyer Konrad-Wachsmann-Haus ausgestellt. Dort findet am 22. September auch die offizielle Preisverleihung statt.

Der Studienpreis Konrad Wachsmann ist erstmals 2014 ausgelobt worden. Ihn schreiben die drei Landesverbände des Bundes Deutscher Architekten aus. (kem)

