Wachsende Ernüchterung über die „Zeitverstellung" Das Uhrenumstellen hätte einst fast einen deutsch-deutschen Zeitsalat gebracht. Trotz Protesten wird daran festgehalten.

In der Nacht zum Sonntag werden die Zeiger wieder um eine Stunde vorgerückt. © dpa

Am Anfang war das Schubi-Dam-Dam. Howard Carpendales Hit „Du fängst den Wind niemals ein“ erschien auf einem Album, das seinen Titel nicht von ungefähr hatte: „Eine Stunde für Dich.“ Der Schlagersänger wurde damit zum Botschafter für die Einführung der Sommerzeit in der Bundesrepublik am 6. April 1980 und posierte gemeinsam mit dem zuständigen Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP).

Die Leute freuten sich drauf. Zwei Drittel der Bundesbürger waren dafür, die Uhr um eine Stunde zu verstellen. Dass es abends länger hell sein würde, versprach mehr Lebensqualität. Und die Regierung hoffte auf Einsparungen beim Energieverbrauch.

Auch die DDR schürte Sommerzeit-Euphorie. Der Minister für Materialwirtschaft Wolfgang Rauchfuß versprach „eine Reihe von Vorteilen“. „Verlockende Aussicht“, verkündete die Frauenzeitschrift Für Dich. Und in der Sächsischen Zeitung hieß es: „Längere Helligkeit am Abend wird sicher viele zu Sport und Bewegung im Freien ermuntern und auf diese Weise zum Wohlbefinden beitragen.“

37 Jahre später ist die Umstellung im Frühjahr und Herbst selbstverständlich geworden, Handys und Funkuhren sorgen dafür, dass kaum noch ein Zeiger wirklich verstellt werden muss. Aber es hat sich Ernüchterung breitgemacht. 60 Prozent der Deutschen würden die Umstellung gern abschaffen, sagt eine neue Umfrage – und jährlich werden es mehr. Nicht nur, dass viele sich im Biorhythmus gestört fühlen. Am Montag danach passieren auch mehr Verkehrsunfälle. Es gibt quasi keine Krankheit, die Gegner der „Zeitverstellung“ und „gesundheitsbewusste Normalzeitler“ nicht damit in Verbindung bringen, ob Herzinfarkt, Diabetes oder Depressionen.

Dagegen erodieren die Pro-Argumente. Dass durch die Sommerzeit Energie gespart würde, behauptet keiner mehr. Zwar wird etwas weniger Licht eingeschaltet, dafür wird aber früh mehr geheizt.

In der DDR hatte man das schon beim ersten Mal erkannt. „Es ist nicht zweckmäßig, das Experiment der Sommerzeit im nächsten Jahr zu wiederholen“, wurde bereits im Oktober 1980 offiziell verlautbart. Weder für die Energiewirtschaft noch für andere Bereiche habe es Vorteile gegeben.

Dass die DDR nicht mehr mitmachen wollte, sorgte indes in der BRD für Unmut. Man hielt es für einen weiteren Schritt der politischen Abgrenzung. Doch Bonn sei entschlossen, „es auf einen deutsch-deutschen Zeitsalat ankommen zu lassen“, schrieb der Spiegel. Irgendwann gab die DDR jedoch nach und blieb dabei.

Die zeitpolitische Situation ist heute im Grunde nicht viel anders. Eigentlich sind alle dagegen, trotzdem bleibt es dabei. Ob CDU, CSU, FDP, Linke, AfD oder Piraten: In allen Lagern finden sich Gegner, die Initiativen starten, Parteibeschlüsse herbeiführen und Petitionen organisieren. Ohne dass sich was ändern würde. Eine Abschaffung der EU-weit geregelten Sommerzeit wäre wohl ohnehin nur über die EU-Kommission möglich. Doch dort habe man nicht die Absicht, die Richtlinie 200/84/EG zu ändern, wurde dem Europa-Abgeordneten Arne Gericke mitgeteilt. Der Bundesvorsitzende der Familienpartei will nun eine Europäische Bürgerinitiative starten. Eine Million Unterschriften braucht es dafür.

