Wachschutz statt Betonklötzer Polizei, Sicherheitswacht und Ordnungsamt sind auf den Weihnachtsmärkten im Einsatz. Am Wochenende geht es los.

Barrieren aus Beton - wie hier in Berlin am Eingang zum Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche auf dem Breitscheidplatz – wird es auf den Weihnachtsmärkten in der Region Döbeln nicht geben. Hier setzt man auf Polizeipräsenz. © Gregor Fischer / dpa

Region Döbeln. Die Weihnachtsbäume stehen. Die Innenstädte sind geschmückt. In Döbeln hat der Aufbau der Eisbahn auf dem Obermarkt begonnen. Am Freitag, 1. Dezember, eröffnet nicht nur die Bahn, sondern auch der Weihnachtsmarkt.

Glühwein, Schokoäpfel und weihnachtliche Stimmung gibt es an diesem Wochenende auch auf dem Roßweiner Marktplatz. Für die Besucher im Vordergrund stehen dabei Gesellschaft, Kulinarisches sowie Unterhaltsames. Nur die wenigsten werden sich dabei Gedanken um ihre Sicherheit machen. Für die Organisatoren spielt diese in Vorbereitung auf die Märkte jedoch eine große Rolle, vor allem nach dem Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr.

In Döbeln werde zur 155. Auflage des Weihnachtsmarktes das bisher bewährte Sicherheitskonzept fortgeführt, teilte Stadtsprecher Thomas Mettcher mit. „Ein Wachdienst wird den Markt bewachen, auch die Polizei ist vor Ort. Mit dem Revier Döbeln besteht grundsätzlich enger Kontakt, um die Sicherheit auf dem Markt zu gewährleisten“, konkretisierte er. Für Ordnung und Sicherheit an der Eisbahn sorgen auch die Stadtwerke Döbeln.

„Wir sind immer mit vier bis fünf Betreuern vor Ort“, sagte Sebastian Gasch von den Stadtwerken. Im Einsatz seien dabei sowohl Mitarbeiter, als auch Mitglieder der Vereine, die die Stadtwerke unterstützen. „Wir schreiten ein, wenn auf der Eisbahn mal geschubst wird. Aber das ist nur selten der Fall“, sagte Gasch. Für den Notfall seien Telefone sowie die Notrufnummern vor Ort.

Wie genau der Roßweiner Weihnachtsmarkt am Wochenende abgesichert ist, dazu will sich Michael Klöden vom Ordnungsamt im Detail nicht äußern. „Wenn wir die Sicherheitsvorkehrungen öffentlich machen, dann stellen sich potenzielle Täter darauf ein“, meinte Klöden. Im Wesentlichen werde es keine Neuerungen geben. „Wir werden keine Betonteile aufstellen“, informierte er. Klöden sowie seine Kollegen würden am Wochenende genauso im Einsatz sein wie Kameraden der Feuerwehr Roßwein. Unterstützung gebe es zudem von der Sächsischen Sicherheitswacht.

Ähnlich sieht es am darauffolgenden Wochenende in Waldheim aus. Freitags sowie sonntags sind nach Angaben von Ordnungsamtschefin Mandy Thümer Sicherheitswächter unterwegs.

Die Polizei sei verstärkt auf Streife und die Mitarbeiter des Ordnungsamtes befänden sich wahrscheinlich in Rufbereitschaft. „Die Vorkehrungen entsprechen denen des Vorjahres. Es ist kein erhöhtes Sicherheitsrisiko erkennbar“, so Thümer. Auch sei es in der Vergangenheit nicht vermehrt zu Taschendiebstählen gekommen.

Etwas abseits in „kleinem und bescheidenem Rahmen“ findet am selben Wochenende der Weihnachtsmarkt an der Leisniger Kirche St. Matthäi statt. „Wir haben dort keine Angriffsstraße und bauen daher auch keine Blockaden auf“, informierte Ordnungsamtschef Uwe Dietrich. Für das Wochenende sei wie in den Vorjahren eine Sicherheitsfirma engagiert worden. Zudem würden Händler und Kunden sensibilisiert, auf Taschendiebe zu achten.

Ohne zusätzliche Security, aber mit Unterstützung von Ordnungsamt und Polizei sei in Hartha vom 16. bis zum 18. Dezember für Ordnung und Sicherheit gesorgt, äußerte sich Bauamtsleiter Ronald Fischer. Zufahrtssperren in Form von Betonblöcken werde es nicht geben.

Vonseiten der Polizei gibt es Entwarnung. „Uns liegen aktuell keine Erkenntnisse vor, aus denen sich eine konkrete Gefährdung für Weihnachtsmärkte in Sachsen ableiten lässt“, so Steffen Wolf von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz. Dennoch stünden die Märkte sowie Veranstaltungen mit Bezug zu Weihnachten in besonderem Fokus der Polizei. Zur Zahl der eingesetzten Beamten oder weiterer Maßnahmen gibt es keine Auskunft. „Mitteilen kann ich nur, dass auch der Döbelner Weihnachtsmarkt durch Bürgerpolizisten bestreift wird“, ergänzte Wolf. (DA/mf)

