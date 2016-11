Wachsamkeit auf jeder Pferdekoppel nötig Die Schändung einer Stute in Scharfenberg wird hundertfach im Internet kommentiert.

Am Western Inn in Scharfenberg wurde ein Pferd mit einer Eisenstange tödlich verletzt. © Archiv/Claudia Hübschmann

Dagmar Großer formuliert vorsichtig: „Es gibt ein paar kleine Hinweise auf den möglichen Täter.“ Um die polizeilichen Ermittlungen nicht zu behindern, sei derzeit nicht mehr zu sagen. Das erklärte die Chefin des Western Inn, des Pferdehofes mit Restaurant und Pension in Scharfenberg, gestern auf Nachfrage. Damit korrigierte sie ihre Nachricht auf Facebook von vorgestern, wo noch die Rede davon war, dass „es bisher keinen verwertbaren Hinweis gibt“.

Dass in der Nacht vom 18. zum 19. November eine Stute, die auf dem Reiterhof eingestellt war mittels eines an einem Eisenstab befestigten Metall-Dildos geschändet und beim Versuch, sich zu befreien, schwer verletzt worden war, hat bislang mehr als 850 Kommentare auf Facebook hervorgerufen. Mehr als 3 000 Mal ist die Information dort geteilt worden. Weil sich die Stute bei ihrem Befreiungsversuch schwer an einem Hinterbein verletzt hatte, musste sie eingeschläfert werden. „Unser Tierarzt ist wenige Minuten nach der Mitteilung, dass die Stute verletzt ist, auf der Koppel eingetroffen“, so Dagmar Großer. Das Tier sei in die Universitätsklinik Leipzig gefahren worden, „die größte Tierklinik in Sachsen“: Dort sei es dann auch eingeschläfert worden, weil die Verletzungen am Hinterbein zu schwerwiegend waren.

An die Facebook-Nutzer gewandt, schreibt Dagmar Großer: „Wir verstehen Eure Aufregung, wir sind hier auch alle völlig neben der Spur, aber hört auf so brutale Ratschläge zu geben und fahrt bitte im Ton runter. Denkt auch mal an die Besitzerin der Stute, der es nicht gut geht.“ Und: „Aber seid weiter enorm wachsam auf jeder Pferdekoppel, macht Fotos, merkt euch Daten, Autonummern und alles, was anders ist, als sonst.“ Wie angekündigt, hat Dagmar Großer Konsequenzen aus dem Vorfall gezogen: „Ab heute Nacht fährt die Sicherheitsfirma Michalke aus Sörnewitz in unregelmäßigen Abständen unsere Koppeln ab. Wir würden sonst kein Auge mehr zumachen können und uns würde die Kraft fehlen, unseren Alltag zu bewältigen. Das ist das Erste, was wir sofort tun können. Über weitere Maßnahmen denken wir nach.“ Die Chefin des Western Inn kündigte zudem eine Erhöhung der Belohnung für Hinweise, die zum Täter führen, an. Statt bislang 2 000 Euro werden nun 5 000 Euro ausgesetzt. Darin enthalten sind auch 1 000 Euro von PETA Deutschland, der Tierrechtsorganisation Deutschlands.

zur Startseite