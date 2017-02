Wachs kehrt zu Dynamo zurück

Wann Marc Wachs wieder für Dynamo auf dem Feld stehen kann, ist offen. © Robert Michael

Gut sieben Wochen ist es her, dass sich Marc Wachs unter anderem bei den Fans und den Verantwortlichen der SG Dynamo Dresden für die Unterstützung bedankte, die er nach dem bewaffneten Überfall auf den Kiosk seiner Tante in Wiesbaden erfahren hatte.

Damals war noch nicht absehbar, wann der 21-jährige Außenverteidiger der Schwarz-Gelben wieder nach Dresden zurückkehren würde. Wie die Sport-Bild nun berichtet, wird dies in der nächsten Woche der Fall sein.

Das Magazin zitierte dazu SGD-Sportgeschäftsführer Ralf Minge mit folgenden Worten: „In den vergangenen Wochen war Marc in medizinischer und psychologischer Behandlung. Wir werden uns zunächst ein Bild machen, wie es ihm tatsächlich geht.“ Man werde Wachs behutsam an den Fußball heranführen und „ihn in keiner Weise zu etwas drängen. Marc soll ganz allein entscheiden, was er sich wann zutraut.“

Wachs war bei dem Überfall am 20. Dezember angeschossen und – wie auch sein Onkel – schwer verletzt worden, seine Tante kam bei dem Überfall ums Leben. Der mutmaßliche Täter konnte drei Tage später gefasst werden. (SZ/cdh)

