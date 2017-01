Wachs entscheidet selber über Rückkehr zu Dynamo Der 21-Jährige fehlt im Test gegen Jena. Er war bei einem Überfall schwer verletzt worden.

Marc Wachs kam für Dynamo bisher in Testspielen und dem Future-Team zum Einsatz. © Robert Michael

Die Rasenheizung war nicht stark genug, um Tief Axel zu trotzen. Der Platz im Jenaer Ernst-Abbe-Sportfeld ist unbespielbar – der Test des FC Carl Zeiss gegen Dynamo am Sonnabend, 14 Uhr, fällt trotzdem nicht aus. Die Partie wurde ins Dresdner DDV-Stadion verlegt. Es dürfen jedoch keine Zuschauer rein, weil die Traversen teils vereist sind, teilte Dynamo mit. Der MDR überträgt per Livestream im Internet. Das Traditionsduell soll möglichst im Sommer in Jena wiederholt werden.

Für die Dresdner ist es das erste von insgesamt drei Spielen während der Vorbereitung – und im Kampf um die Stammplätze. Während die vor der Weihnachtspause verletzten Giuliano Modica und Hendrik Starostzik wieder einsatzbereit sind, müssen Marco Hartmann, Niklas Landgraf (beide Infekt) und Aias Aosman (Achillessehnenprobleme) noch aussetzen.

Fehlen wird bei Dynamo außerdem Marc Wachs. Der 21 Jahre alte Verteidiger war vor Weihnachten bei einem Überfall in Wiesbaden angeschossen und schwer verletzt worden. In einer Notoperation wurde die Kugel entfernt, die im Hals nahe der Schlagader und der Wirbelsäule steckte. Die Wunde allein ist jedoch nicht der entscheidende Faktor für seine sportliche Zukunft. Schwieriger werde es für Wachs, das Geschehen mental zu verarbeiten, meint Sportvorstand Ralf Minge. Wachs’ Tante war tödlich getroffen, sein Onkel ebenfalls schwer verletzt worden. „Wir räumen ihm die Freiheit ein, selber zu entscheiden, wann er zurückkehren kann“, sagt Minge. Wachs wird also sehr wahrscheinlich auch nicht am nächsten Freitag mit ins Trainingslager ins spanische Marbella reisen.

Der mutmaßliche Täter war durch DNA-Spuren und Zeugenaussagen überführt und am späten Abend des 23. Dezember vor seiner Wohnung im Wiesbadener Stadtteil Biebrich festgenommen worden. In der polizeilichen Vernehmung hat er angegeben, dass es sich um einen Überfall handeln sollte. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Oliver Kuhn auf Nachfrage der SZ. Weitere Angaben zu Motiv und Tathergang habe der 25 Jahre alte Deutsche nicht gemacht. Er ist wegen kleinerer Delikte im Drogen- und Waffenbereich vorbestraft.

Wann mit einer Anklage und einer Verhandlung gerechnet werden kann, könne derzeit nicht gesagt werden, meinte Kuhn. Er gehe aber davon aus, dass die Ermittlungen – unter anderem die ballistische Untersuchung der Schusswaffe, die bei dem Festgenommenen gefunden wurde – zeitnah abgeschlossen werden.

