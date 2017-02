Wachmann verjagt Dieseldiebe Unbekannte zapfen auf einem Betriebsgelände Kraftstoff aus Firmenfahrzeugen und werden dabei erwischt. Nicht ihr einziges Vergehen.

Zwei Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag versucht, auf einem Betriebsgelände im Gewerbegebiet Am Fuchsloch Diesel zu stehlen. Dabei wurden sie jedoch von einem Mitarbeiter eines Wachschutzes erwischt. Der Mann stellte einen fremden blauen Ford Transit Tourneo auf einem Betriebsgelände und informierte daraufhin zu Polizei.

Als der Zeuge daraufhin die Polizei informierte, verschwanden zwei unbekannte Personen mit dem Kastenwagen vom Hof des Betriebes. Vor Ort wurde anschließend festgestellt, dass die Flüchtigen zehn Kanister mit Diesel zurückgelassen hatten. Der Kraftstoff stammte aus den aufgebrochenen Tanks einiger Firmenfahrzeuge.

Im Rahmen der Fahndung konnte der verlassene Ford am 29. Januar gegen 1.50 Uhr in Mügeln festgestellt werden. Wie sich herausstellte, war das Auto bereits in der Nacht vom 19. auf den 20. Dezember 2016 in Deutschneudorf gestohlen worden.

Die Polizei in Döbeln sucht nunmehr Zeugen, um den Fall aufzuklären und bittet um Hinweise. Wer kann Angaben zu den Tätern machen, die beim Diesel-Diebstahl gestört wurden? Wer weiß, wo sich die Täter gegenwärtig aufhalten? Wem ist das besagte Fahrzeug in der Tatnacht zwischen den Ortslagen Großsteinbach und Mügeln aufgefallen? Hinweise werden unter Telefon 03431 659-0

entgegengenommen. (DA)

