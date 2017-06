Wachmann muss vier Jahre in Haft Bei seinen Geldtransporten soll ein 27-Jähriger rund 48 000 Euro gestohlen haben. Das Gericht ist von den Beweisen überzeugt – der Verteidiger jedoch nicht.

Wenn sich Menschen, die ein besonderes Vertrauen genießen, zu Straftaten hinreißen lassen, dann drohen ihnen auch besondere Strafen. Das war wohl der Grund, warum das Amtsgericht Dresden am Dienstag einen 27-jährigen Wachmann wegen Diebstahls mit Waffen zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt hat. So viel hatte auch Staatsanwalt Rainer Garrelts gefordert – und härter kann ein Schöffengericht nicht urteilen.

Die Richter waren überzeugt, dass nur der Angeklagte die Tat begangen haben kann. Rumen P. war im Sommer 2016 Beifahrer eines Lausitzer Sicherheitsunternehmens, das Geld bei Unternehmen einsammelt, um es zur Bank zu bringen. Seine Aufgabe war es, das in Sicherheitsbehältern abgepackte Geld entgegenzunehmen, einzuscannen und in seinem Transportbehälter zu verstauen, es dann im Fahrzeug zu deponieren und schließlich in der Firma wieder auszuladen – und die Anzahl der Beutel dabei erneut zu überprüfen.

Laut Anklage habe er in einem Geschäft in Pirna und einer Bank in der Prager Straße unbemerkt je einen dieser Beutel weniger eingescannt und – wie blieb unklar – trotz des Sicherheitsmanagements seiner Werttransportfirma verschwinden lassen können. So erbeutete P. rund 48 000 Euro. Weil er dabei seine Dienstwaffe trug, einen Revolver, musste er sich wegen Diebstahls mit Waffen verantworten. Der Vorsitzende Richter Arnd Fiedler sprach von einer lückenlosen Beweiskette. Erschwerend hinzu käme, dass der Angeklagte nach der Entdeckung die Tat in seiner Firma eingeräumt habe –nun bestritt er sie jedoch.

Verteidiger Florian Berthold aus Bautzen glaubt P. und äußerte Zweifel. Er kritisierte das Sicherheitsregime der Firma, auch fehlten Beweisvideos. Das Gericht habe ausschließlich den Angaben des Regionalchefs der Sicherheitsfirma geglaubt. Darüber hinaus hält er auch das Strafmaß für deutlich zu hoch. Der Fall wird wohl noch einmal am Landgericht aufgerollt.

