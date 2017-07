Wachmann als Sozialbetrüger Ein Hartz IV-Empfänger verschweigt jahrelang Mieteinnahmen. Er wird dafür zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Eigentlich hätte der 47-Jährige, der auf der Anklagebank des Riesaer Amtsgericht sitzt, gar keine „Stütze“ bekommen dürfen. Ihm gehört ein Haus in einem Dorf bei Großenhain, dessen Untergeschoss er an eine Bäckerei vermietet hat. Das bringt ihm monatlich 500 Euro ein. Außerdem gibt es noch eine kleine Mietwohnung, für die 270 Euro fließen. Das ist nicht viel, aber dennoch genug, um den Anspruch auf das sogenannte Arbeitslosengeld II zu verlieren. Denn hier werden alle sonstigen Einnahmen und auch ein Teil der Einkünfte des Ehepartners gegengerechnet. Aber Ersteres verschwieg der Mann, der zeitweise in der Sicherheitsbranche gearbeitet hat, über viele Jahre. Stattdessen stellte er aller sechs Monate Hartz IV-Anträge, in denen er für sein Haus nur die Wohnfläche der eigenen vier Wände angab. Den vermieteten Teil und die Einnahmen daraus verschwieg er.

Durch eine anonyme Anzeige wurde das Jobcenter auf den Betrug aufmerksam. Dort rechnete man nach und kam zu dem Ergebnis, dass der ehemalige Wachmann zwischen 2008 und 2014 fast 27 000 Euro ohne jegliche Berechtigung bezog. Das Amt erstattete Anzeige, und nun muss er sich wegen Betrugs vor Gericht verantworten. Im Verhandlungssaal macht der Angeklagte einen gesundheitlich angeschlagenen Eindruck. Zunächst will er von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen, aber am Ende gibt er doch bereitwillig Auskunft. Seine Hände zittern, und wenn er von der Richterin befragt wird, kommt meist nur ein Stammeln über seine Lippen. Sicher spielt auch die Aufregung eine Rolle, denn er ist das erste Mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Zuweilen blickt er hilfesuchend zu seiner Frau, die im Gästebereich sitzt. Ob er vielleicht in den finanziellen Dingen nicht so bewandert sei? fragt Richterin Ingeborg Schäfer. Es komme gar nicht selten vor, dass Männer in dieser Hinsicht Probleme hätten, weil das Haushaltsbudget von der Ehefrau gemanagt werde. Tatsächlich gibt es vom Besucherstuhl aus diesen oder jenen Hinweis.

Aufgrund seiner Bereitwilligkeit kommt die Staatsanwältin dem Angeklagten etwas entgegen. Sie sieht zwar bei insgesamt zwölf Anträgen auf Arbeitslosengeld II den Tatbestand eines gewerbsmäßig betriebenen Betruges, macht allerdings darauf aufmerksam, dass die Hälfte der Taten als verjährt betrachtet werden kann. Um eine aufwendige Betrachtung jedes einzelnen Delikts zu umgehen, ziehen sich Richterin Schäfer, Staatsanwaltschaft und Verteidigung dann zu einer kurzen Beratung zurück. Das Ergebnis: Es wird eine sogenannte Verständigung erreicht. Ein Deal sozusagen, bei dem der Angeklagte sein Vergehen einräumt und dafür etwas milder bestraft wird. Dazu wird das Verfahren in weiteren drei Betrugsfällen eingestellt.

Eine zur Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafe bleibt dem Delinquenten allerdings nicht erspart. Zehn Monate fordert die Anklagevertretung, sieben sieht der Verteidiger als angemessen an. Das Gericht schließt sich dem Antrag der Verteidigung an. Weniger sei nicht drin, begründet Richterin Schäfer. Schließlich habe er sich mit jedem der halbjährlich gestellten Anträge immer wieder neu zu einer Straftat entschlossen. Zudem muss der Angeklagte eine Summe von 1500 Euro ans Jobcenter zahlen – in monatlichen Raten zu je 100 Euro. Das sei quasi eine Vorauszahlung auf die Ansprüche, die die Behörde noch geltend machen wird. Die wird mit Sicherheit die Rückzahlung der vollen unberechtigt bezogenen Summe fordern, was allerdings Sache der Sozialgerichtsbarkeit ist.

Nach der Urteilsbegründung bringt der Delinquent dann doch noch einen klaren Satz zustande. Mit diesem Schuldspruch könne er nie wieder in seinem Beruf – der Sicherheitsbranche – arbeiten, reklamiert er. Tatsächlich bedeutet ein Strafeintrag ins Bundeszentralregister für bestimmte Tätigkeiten ein nahezu unüberwindbares Handicap. Aber darüber muss sich ein Wachmann eben klar sein, bevor er sich zu einer Straftat entschließt.

