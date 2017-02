Wachauer Zahnpatienten in Not Nach der Kündigung von Dr. Ines Dittrich sieht die Ärztekammer eine Unterversorgung in der Gemeinde.

Bitte Platz nehmen: Zahnärztin Dr. Ines Dittrich kann noch bis September Patienten in ihrer Praxis in Wachau behandeln. Dann ist Schluss. Wegen anstehender Bauarbeiten wurde ihr gekündigt. Jetzt ist sie auf der Suche nach neuen Räumen. © Thorsten Eckert

Die Zahnärztin gleich über die Straße: Einwohner von Wachau können sich glücklich schätzen. Dr. Ines Dittrich hat ihre Praxis gut erreichbar mitten im Ort an der Teichstraße. Doch die Tage sind gezählt. Das Haus wird zur neuen Gemeindeverwaltung umgestaltet und während der Bauarbeiten ist ein Praxisbetrieb unmöglich. Ihr wurde von der Gemeinde gekündigt. Geeignete andere Räume hat sie bisher im Ort nicht gefunden.

Entsprechend enttäuscht und verunsichert sind ihre Patienten. „Das Aus für die Praxis ist sehr ärgerlich. Besonders die Älteren werden unter der Schließung leiden. Für uns heißt das, dass wir weitere Wege in Kauf nehmen müssen. Eventuell fährt auch kein Bus an den neuen Standort. Die Kündigung ist nicht zum Wohle der Bürger erfolgt“, sagt Patient Christian Mohleck.

Auch die Landeszahnärztekammer bedauert den Vorfall. „Für Patienten, für die Angestellte in der Praxis und für den Arzt ist das eine schwierige Situation“, sagt Dr. Thomas Breyer, Sprecher der Landeszahnärztekammer Sachsen. „Mit zwei Zahnärzten waren die rund 4 500 Einwohner gut versorgt. Nur einer kann nicht alle behandeln.“ Nach Angaben von Thomas Breyer ist der Landkreis Bautzen mit insgesamt 249 Zahnärzten gut besetzt. „Das entspricht einem Versorgungsgrad von 137 Prozent. Aber ihre Praxen sind nicht gleichmäßig verteilt. In einzelnen Kommunen ist die Dichte nicht so hoch. Gegebenenfalls müssen auch Wachauer künftig auf umliegende Orte ausweichen.“ Radeberg beispielsweise ist gut mit Zahnärzten versorgt, sagt der Mitarbeiter der Zahnärztekammer.

Nachdem bekannt wurde, dass die Teichstraße 2 zum neuen Gemeindeamt umgestaltet wird, setzten Verwaltung und Zahnärztin auf Container. Anfangs sah das auch vielversprechend aus. Ein Standort wurde gefunden. Laut der Vereinbarung wollte Ines Dittrich die beiden Umzüge bezahlen und Wachau die Container während der zwei Jahre mietfrei zur Verfügung stellen. Die Kosten für die Gemeinde hätten sich auf rund 45 000 Euro belaufen, so die Auskunft Wachaus Ende 2016. Im Januar sollten die Container statt der angekündigten Summe fast 70 000 Euro kosten, kurz darauf sogar fast 100 000 Euro. „Eine so große Summe können wir nicht aus Steuergeldern bezahlen“, sagte der Wachauer Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU). Er würde gegen Vorschriften verstoßen. Der Gemeinderat lehnte dann in einem Beschluss die Containerlösung auch mehrheitlich ab.

Zu niedrig kalkuliert?

Weshalb sich die Aufwendungen verdoppelten, ist unklar. Ines Dittrich weist den Vorwurf, die hohe Summe sei durch zusätzliche Forderungen zustande gekommen, zurück. „Das von mir beispielsweise angemahnte kabelgebundene Computernetz ist wohl kaum dafür verantwortlich“, sagt sie. Lothar Israel, Ortsvorsteher von Wachau und Gemeinderat der Offenen Bürgerliste (OBL) vermutet, dass die Kosten anfangs schlicht zu niedrig kalkuliert wurden. „Ein Ärztecontainer ist nun mal teurer als ein Baucontainer und auch der Anschluss von Wasser und Strom durch Fachfirmen kostet eine erhebliche Summe. Als dann genauer gerechnet wurde, kam man auf die 90 000 Euro.“ Er selber habe trotz der enormen Summe für die Containerlösung gestimmt. „Ich bin dafür, das Dr. Dittrich in Wachau bleibt. Eine Arztpraxis bereichert den Ort, sie verbessert die Lebensqualität.“

Ines Dittrich ist derzeit weiter auf der Suche nach neuen Räumen. Bis September hat sie dafür noch Zeit, dann endet der Mietvertrag in der Teichstraße 2. In Wachau selber wird sie wohl keine Praxisräume finden. „Es ist leider nichts Geeignetes frei“, sagt sie. Ihr Ziel ist es, die neue Praxis in der Nähe zu eröffnen, schließlich will sie gerne ihre Wachauer Patienten weiterbehandeln.

