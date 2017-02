Wachau will Autolärm vermindern Beim Technischen Ausschuss geht es am Dienstag um den Lärmaktionsplan der Gemeinde.

© Claudia Hübschmann

Der Lärmaktionsplan der Gemeinde Wachau steht am heutigen Dienstag auf der Tagesordnung des Technischen Ausschusses. Er trifft sich um 19 Uhr im Gemeindeamt Wachau, Teichstraße 4. Das Papier soll zunächst vorgestellt und anschließend darüber angestimmt werden.

Im Lärmaktionsplan werden unter anderem Strategien aufgezeigt, um den Lärm besonders in Seifersdorf, Leppersdorf und Feldschlößchen zu vermindern. Geplant sind unter anderem Tempo-Reduzierungen auf mehreren Straßen und die Verlegung von Flüsterasphalt auf wohnortnahen Abschnitten der A 4. Die Experten schlagen auch Verkehrsinseln an mehreren Ortseingängen vor. Außerdem stehen auf der Tagesordnung mehrere Bauanträge. So müssen die Ausschussmitglieder unter anderem über den Neubau eines Einfamilienhauses in Lomnitz entscheiden und den Umbau eines Stallgebäudes zu einer Garage. Interessenten sind willkommen. (SZ)

zur Startseite