Wachau vergibt Auftrag für Brückenbau Das Vorhaben am Mühlgraben Lomnitz kostet rund eine Viertelmillion Euro.

© dpa

Der Neubau der Brücke im Wachauer Ortsteil Lomnitz kann offenbar wie geplant im Frühjahr beginnen. Der Wachauer Gemeinderat will auf seiner nächsten öffentlichen Sitzung am 8. März eine Firma mit den Arbeiten beauftragen. Die Sitzung findet ab 19 Uhr im Gemeindeamt, Teichstraße 4 in Wachau statt. Etwa 250 000 Euro soll die neue Brücke kosten. Der Landkreis steuert die Hälfte der Summe bei. Das Bauwerk über den Mühlgraben wird in Betonbauweise ausgeführt. Die bisherige Brücke ist seit mehr als zwei Jahren wegen Unterspülung gesperrt.

Auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung stehen unter anderem auch noch Beschlüsse zum Kauf eines Autos für den Wachauer Bauhof und zum Haushalt der Gemeinde für das laufende Jahr. Die Sitzung ist öffentlich, Interessenten sind willkommen. (SZ)

