Wachau schafft Tempo-Tafeln an In jedem Ortsteil soll ein solches Gerät installiert werden. Raser werden damit auf ihr hohes Tempo hingewiesen.

Tempotafeln sollen aufgestellt werden. © Arvid Müller

In allen vier großen Ortsteilen der Gemeinde Wachau sollen sogenannte Tempo-Tafeln installiert werden. Das sagte der Wachauer Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU). Dabei handelt es sich um Geräte, die an der Straße angebracht werden und die Geschwindigkeit der Autofahrer messen. Mittels Leuchtziffern wird ihnen das Tempo dann angezeigt. „Das Geld für die Tafeln werden wir in dem Haushalt für das nächste Jahr mit einplanen“, erklärte er. Damit sollen Raser auf ihre zu hohe Geschwindigkeit aufmerksam gemacht werden. Besonders an den Ortseingängen kommt es immer wieder zu teils deutlichen Tempoüberschreitungen.

Strafen müssen Raser durch die Tafel nicht erwarten. Die Gemeinde setzt auf die Einsicht der Autofahrer. Sie sollen die Fahrer nur ermahnen, das vorgeschriebene Tempo einzuhalten. Einwohner von Seifersdorf fordern seit Langem, eine Leuchttafel an der Tina-von-Brühl-Straße zu installieren. (SZ/td)

