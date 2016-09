Wachau packt Brückenneubau an Das Bauwerk in Lomnitz wird abgerissen und neu aufgebaut. Die Gemeinde rechnet mit einem Baubeginn im Frühjahr.

Seit zwei Jahren ist die Brücke bei Lomnitz gesperrt. Jetzt steht der Baubeginn fest. © Thorsten Eckert

Seit zwei Jahren ist die Brücke über einen Nebenfluss der Kleinen Röder mittlerweile gesperrt. Jetzt rückt ihr Neubau näher. So hat die Gemeinde Wachau drei kleine Grundstücke in der Umgebung gekauft. Sie sind für die Bauarbeiten notwendig. Zurzeit prüft das Landratsamt, ob bei den Planungen alle Belange des Naturschutzes berücksichtigt wurden. „Wir rechnen damit, dass über den Jahreswechsel hinweg die Ausschreibungen erfolgen können. Im Laufe des Frühjahres soll dann der Baustart sein“, sagt Ines Heinze, Bauamtsleiterin in Wachau. Für den Neubau muss Wachau tief in die Tasche greifen. Etwa 250 000 Euro soll die neue Brücke kosten. Der Landkreis steuert die Hälfte der Summe bei.

Seit etwa einem Jahr ist das Bauwerk wegen Einsturzgefahr gesperrt. Lkw, die beispielsweise zum Lomnitzer Klärwerk wollen, müssen einen Umweg nehmen und teilweise über privates Gelände fahren. Wachau hatte zunächst geprüft, ob es möglich ist, nur den oberen Teil der Brücke in Ordnung zu bringen. Bei näherer Untersuchung hat sich aber herausgestellt, dass auch die Fundamente der Brücke dermaßen beschädigt sind, dass sie ebenfalls erneuert werden müssen. Nach Angaben der Gemeinde waren sie vom Hochwasser 2013 unterspült worden.

Zu Beginn wurden im Wachauer Gemeinderat zwei Planungsvarianten diskutiert. Eine günstigere mit 260 000 Euro Kosten und eine, die mehr als 300 000 Euro kostet. Bei dem teureren Entwurf sollte das Bauwerk mit den Natursteinen verblendet werden, so wie sie an der vorhandenen Brücke zu finden sind. Bei der günstigeren Variante werden die Natursteine weggelassen. Aus Kostengründen entschieden sich die Gemeinderäte für die billigere Variante. Ein Grund dafür war auch, dass die Überführung nicht unter Denkmalschutz stand und somit nicht wieder in den originalen Zustand versetzt werden muss. Das Bauwerk wird jetzt in Betonbauweise ausgeführt. Der Durchlass unter dem Brückenbogen wird größer. So kann bei starken Regenfällen mehr Wasser abfließen. Nach Angaben der Gemeinde kann sie künftig auch wieder von Lkw genutzt werden.

Die Gemeinde war im Juni 2013 stark vom Hochwasser betroffen, besonders die Ortsteile Leppersdorf und Lomnitz. Nach heftigen Regenfällen standen Häuser unter Wasser und es liefen Keller voll. Auch im Jahre 2002 hatte es die Gemeinde Wachau heftig erwischt. (SZ/td)

