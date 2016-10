Wachau im Babyglück 28 Mädchen und Jungen sind in diesem Jahr bisher in der Gemeinde zur Welt gekommen.

Babyglück im Rödertal. © dpa

Das ist schon rekordverdächtig. Innerhalb von zwölf Wochen sind in der Gemeinde zehn Babys geboren worden. Entsprechend voll war es auch beim jüngsten Babyempfang mit Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU). Als Anerkennung für ihre Entscheidung, ein Kind oder mehrere aufzuziehen, erhielten die Eltern aus seinen Händen einen Drogeriegutschein sowie die kostenfreie Imagebroschüre der Gemeinde. Bei Kaffee und Plätzchen nutzten die Gäste die Möglichkeit, sich kennenzulernen und erste Erfahrungen über durchwachte Nächte oder die richtigen Windeln auszutauschen.

Seit Anfang dieses Jahres zählte das Wachauer Einwohnermeldeamt 28 Geburten. „Das für uns erfreuliche Ergebnis darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir nach einem über Jahre hinweg zu verzeichnenden moderaten Wiederanstieg der Einwohnerzahlen erneut leichte Einschnitte hinnehmen müssen“, sagt der Bürgermeister. Damit spielte er auf frühere Jahre an, in denen die Kommune einen Einwohnerrückgang von bis zu acht Prozent zu verkraften hatte. Eine Wiederholung solch einer Entwicklung möchte die Verwaltungsspitze gern vermeiden.

Unterdessen können sich die frischgebackenen Mütter und Väter darauf verlassen, dass ihr Nachwuchs in der Gemeinde gut untergebracht ist. Mittlerweile existiert mit Ausnahme von Feldschlößchen in jedem Ortsteil eine Kindertagesstätte. „90 Prozent aller Mütter in der Gemeinde Wachau geben ihre Schützlinge mittlerweile in eine unserer Krippen.“

Den bisher 28 Geburten in diesem Jahr stehen 30 Sterbefälle gegenüber. Es gab von Januar bis 30. September 116 Wegzüge. In dem Zeitraum zogen genauso viele Menschen zu. Insgesamt lebten zum Stichtag 4 533 Männer, Frauen und Kinder in Wachau und seinen Ortsteilen. Ende Dezember 2015 waren es noch 4 560. (SZ/td)

