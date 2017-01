Wachau gewinnt Hallencup Der Kreisligist verliert nicht ein Spiel in Liegau-Augustusbad.

© Symbolfoto: Steffen Unger

Hallenfußball. Das Männerturnier beim Hallencup des SV Liegau-Augustusbad dominierte der TSV Wachau. Ungeschlagen siegte der Kreisligist vor der SG Weixdorf II und der SG Frankenthal. Der Turniersieger beendete vor 250 Zuschauern vier Partien siegreich und gab nur gegen die zweite Mannschaft aus Großröhrsdorf (1:1) Punkte ab. Gastgeber Liegau-Augustusbad wurde Vierter, gefolgt von Großröhrsdorf II und dem Arnsdorfer FV. Als bester Spieler wurde der Wachauer Philip Thuß ausgezeichnet. Bester Torwart wurde Tim Umlauft aus Arnsdorf, die Torjägerkanone bekam Eric Zschieschang von Weixdorf II.

Das Unified-Turnier mit gemischten Teams aus Spielern mit und ohne Behinderung gewann die Lebenshilfe Großenhain vor der VSG Wiesbaden und Inpuncto Dresden. Der Radeberger SV dominierte mit fünf Siegen in fünf Spielen das Frauenturnier. Die Spielgemeinschaft Lomnitz/Arnsdorf sowie Gastgeber Liegau-Augustusbad kamen auf die Ränge zwei und drei. Lilli Mahler aus Radeberg wurde beste Torschützin, Anne Zschieck aus Liegau beste Spielerin der Veranstaltung.

Bei den Senioren ging der Pokal an die TuS Weinböhla vor Radeberg und Deutschbaselitz. Marcus Erbe, Urgestein aus Liegau-Augustusbad, wurde bester Spieler. Im Finale der E 1-Junioren unterlag der Gastgeber gegen Budissa Bautzen nur knapp mit 0:1, Einheit Kamenz sicherte sich den Sieg im Turnier der D-Jugendlichen. Die F-Jugend des Radeberger SV setzte sich im Finale gegen die Liegauer Partnergemeinde Aschheim mit 4:1 durch. Bei den Jüngsten, den Bambinis, holte sich Weixdorf den Sieg vor Ottendorf-Okrilla und dem RSV. Markus Rebs, Präsident des ausrichtenden Vereins, zog ein positives Fazit: „Es waren wieder drei tolle Tage unter dem Hallendach. Die zahlreichen Zuschauer bekamen gute Fußballkost vorgesetzt, alles blieb fair und sportlich. Herzlichen Dank an alle.“

Das Landesklasse-Team des SV Oberland-Spree holte sich den Sieg beim 4. Edeka-Nestler-Cup in Sohland. Im Finale gab es einen 4:2-Erfolg nach Neunmeterschießen gegen die SG Wilthen. Im Spiel um den dritten Platz gab es die Entscheidung ebenfalls erst durch ein Neunmeterschießen. Gastgeber Concordia Sohland besiegte den SV Zeißig mit 5:3. Der TSV Wehrsdorf wurde nach einem 3:2 gegen den FSV Oppach Fünfter, Neukirch siegte im Spiel um den siebten Platz die Spielgemeinschaft Sohland/Wehrsdorf mit 3:1.

Bester Spieler dieser gut besuchten Veranstaltung wurde Andreas Kober aus Zeißig. Die Hausherren stellten mit Petr Janda den besten Keeper, Petr Mecir vom Siegerteam avancierte zum Schützenkönig. Die SG Motor Cunewalde startete am Sonntag beim 17. Sparkassencup in Bernstadt/Dittersbach. Der Sieg in diesem Turnier ging an den Oberlausitzer Kreisoberligisten FV Rot-Weiß Olbersdorf. Cunewalde musste sich mit dem sechsten Platz begnügen.

