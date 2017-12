Wachau am Limit Bis zu vier Millionen Euro soll der Ausbau der Müller-Zufahrt kosten. Das Projekt bring die Gemeinde an ihre Grenzen.

Die Straße An den Breiten ist eine Lebensader für Sachsenmilch in Leppersdorf. Jetzt muss sie in Ordnung gebracht werden. Das Werk muss dabei rund um die Uhr erreichbar bleiben. © Thorsten Eckert

Wachau. Dieses Projekt ist für die Gemeinde eine Nummer zu groß. – Den Satz sagte der Wachauer Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU) gleich mehrfach und meinte damit ein rund 700 Meter langes Straßenstück in Leppersdorf, die Zufahrt zum Werksgelände von Sachsenmilch. Mehrere Hundert Lkw nutzen den Abschnitt am Tag. Mittlerweile ist der Asphalt rissig. Es haben sich teilweise Spurrinnen gebildet. Jetzt ist die Gemeinde in der Pflicht, sie wieder in Ordnung zu bringen.

Die besondere Herausforderung: Die Arbeiten müssen bei laufendem Verkehr erledigt werden, Sachsenmilch muss sieben Tage die Woche rund um die Uhr erreichbar sein. Hinzu kommt der Verkehr auf der Hauptstraße. Auch hier müssen die Autos ungehindert rollen können. „Die Koordinierung einer solch großen Baustelle ist für die Bauverwaltung der Gemeinde mit ihren drei Mitarbeitern nicht zu schaffen. Die anderen Projekte in der Gemeinde laufen ja auch noch weiter.“

Enorme Kosten

Veit Künzelmann hatte deshalb einen Projektsteuerer vorgeschlagen, der im Auftrag der Gemeinde die Baustelle überwacht. Schaut, ob Kosten im Rahmen bleiben, der Zeitplan eingehalten wird und auch die Qualität stimmt. Nicht alle Gemeinderäte waren mit dem Vorschlag einverstanden, denn freilich treibt das die Kosten nach oben: Rund 80 000 Euro müssen für den zusätzlichen Fachmann ausgegeben werden. Mehrheitlich sprachen sich die Gemeinderäte dann doch für die Einsetzung des Projektsteuerers aus.

Die Größe des Vorhabens machen auch die Kosten deutlich. Nach Angaben des Bürgermeisters könnten die mit allen Nebenkosten wie Gutachten und Planungsleistungen bei fast vier Millionen Euro liegen. „Die genaue Summe steht noch nicht fest, da die detaillierten Pläne noch nicht ausgearbeitet und die Aufträge noch nicht vergeben sind.“

Die enormen Kosten rühren daher, dass der Untergrund für eine noch stärkere Verkehrsbelastung ausgelegt werden soll. Außerdem ist geplant, im Zuge der Straßensanierung auch die Kreuzung Pulsnitzer Straße/An den Breiten auszubauen. Hier ist eine Vergrößerung dieses Knotenpunktes vorgesehen. So soll die Hauptverkehrsstraße, die Pulsnitzer Straße, an der Einmündung verbreitert werden. Für alle Fahrzeuge, die aus Richtung Autobahn kommen und auf das Molkereigelände wollen, wird eine Linksabbiegerspur eingerichtet.

Um den Verkehr sicher zu regeln, soll zusätzlich eine Ampelanlage installiert werden. Vorgesehen ist, ihre Schaltzeiten mit der nur wenige hundert Meter entfernten Ampel an der Autobahnauffahrt abzustimmen. Anfang nächsten Jahres sollen die Pläne vorliegen. „Dann können wir die Zuschüsse beantragen. Läuft alles glatt, ist ein Baubeginn im nächsten Jahr möglich“, sagt Veit Künzelmann.

Sachsenmilch auf Wachstumskurs

Die Höhe der Summe, die allein in die Zufahrt gesteckt wird, macht deutlich, wie rasant Sachsenmilch wächst. Zumal die Straße An den Breiten künftig nicht die einzige Zufahrt bleiben soll. Nach Fertigstellung der Umgehungsstraße und des neuen Autobahnanschlusses soll der alte Anschluss als zusätzliche Zufahrt zum Sachsenmilchgelände genutzt werden. Verständlich, denn schon mit der Eröffnung des Homann-Werkes in gut zwei Jahren steigt die Zahl der Mitarbeiter um rund 1 000 Beschäftigte. Bereits jetzt arbeiten rund 2 500 Menschen bei der Sachsenmilch.

Weitere Mitarbeiter könnten in den nächsten Jahren folgen. Die Sachsenmilch AG befindet sich seit Jahren auf Wachstumskurs. So wurde zuletzt unter anderem eine Anlage zur Herstellung von Molke in Betrieb genommen, ein eigenes Kraftwerk liefert seit drei Jahren Strom. Seit der Übernahme im Jahr 1994 hat die Unternehmensgruppe Theo Müller nach eigenen Angaben insgesamt rund eine Milliarde Euro in den Standort Leppersdorf gesteckt. Jetzt fließen noch einmal eine halbe Milliarde Euro in den Aufbau des Homann-Werkes.

zur Startseite