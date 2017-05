Tischtennis Wachablösung bleibt aus Der Seriensieger Döbelner SV hat bei bei der Kinderolympiade in der Sporthalle Burgstraße nur Rang sechs belegt.

Ganz schön strecken musste sich Kevin Ullmann vom Döbelner SV in der Endrunde der Tischtennis-Kinderolympiade, bei der er auf dem achten Platz landete. © Jörg Schreiber

Kurz vor ihrem großen Jubiläum erlebte die Döbelner Tischtennis-Kinderolympiade in der Sporthalle Burgstraße ihre 24. Auflage. Genau 63 Kinder aus allen Regionen des Freistaates beteiligten sich an dieser Veranstaltung, die in Partnerschaft mit dem Landessportbund Sachsen und dem Sächsischen Tischtennis-Verband ausgetragen wurde. Turnierleiter Hans-Jürgen Gückel war zufrieden. „Es hat alles prima funktioniert. Die Kinder hatten jede Menge Spaß und viele von ihnen konnten ihren Eltern zeigen, was sie bereits gelernt haben.“ Nur mit der Platzierung seines Döbelner SV konnte er nicht so richtig zufrieden sein. Denn im Mannschafts-Nachwuchs-Cup belegten die Gastgeber diesmal nur Rang sechs, nachdem sie in den vier zurückliegenden Jahren jeweils auf dem zweiten Rang landeten.

An der Spitze gab es diesmal keine Wachablösung. Nachdem sich der Döbelner SV und der ESV Lok Pirna die Turniersiege zwischen 2010 und 2014 untereinander aufteilten, gewann vor zwölf Monaten zum ersten Mal der SV Dresden-Mitte diese Veranstaltung. Und diesmal reichte es für die Elbestädter mit einem deutlichen Vorsprung zur Titelverteidigung.

Der Döbelner SV ist aber weiterhin der erfolgreichste Verein bei dieser Veranstaltung. Von 1994 bis 2000 gewannen die Mittelsachsen siebenmal nacheinander den Pokal. Zwischenzeitlich waren sie auch auf dem besten Weg, dieses Kunststück zu wiederholen. Denn nach 2010 verteidigte der Döbelner SV 2011 und 2012 seinen Spitzenplatz zweimal in Folge. Diese Serie konnte vorerst nicht wiederbelebt werden. Trotzdem sind die Gastgeber mit allein zehn Siegen der erfolgreichste Verein seit der Premiere der Kinderolympiade vor 24 Jahren.

Von den Gastgebern schafften es im Einzel beide Teilnehmer in die Endrunde. Verena Spindler landete am Ende in ihrer Altersklasse sogar auf dem ersten Platz. Bei den Jungen belegte Kevin Ullmann Rang acht. Insgesamt gingen 22 Vereine aus ganz Sachsen an den Start. Unter ihnen auch der TTC Waldheim, der in der Endabrechnung den zehnten Platz belegte. (DA)

zur Startseite