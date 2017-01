Wachablösung bei der Fami Zwei engagierte Mitarbeiterinnen haben ihre Jobs bei der Familieninitiative beendet. Nur eine Nachfolge steht fest.

Sie stehen für die Seniorenbetreuung bei der Familieninitiative Radebeul e.V. – Ilona Gäbler (l.) war fast zwei Jahrzehnte dafür tätig, Andrea Mönckhoff hat die Aufgaben jetzt übernommen. © Norbert Millauer

Ilona Gäbler ist in Radebeul so etwas wie eine Institution in der Seniorenbetreuung. Für sie eine Herzenssache, auch wenn sie das nicht gelernt hat. Sondern zuvor unter anderem als Weberin tätig war.

Erste Schritte in der Arbeit mit älteren Menschen machte sie 1989 bei der Volkssolidarität. Später kümmerte sie sich in der städtischen Begegnungsstätte im Bahnhof West um die Rentner, organisierte Veranstaltungen, gesellige Runden und sorgte dafür, dass sich ihre Schützlinge geborgen und angenommen fühlten. Nach dem Umzug der Begegnungsstätte in die Familieninitiative und der Übernahme durch den Verein 1997 ging es munter weiter. Mit Gesang, Handarbeiten, gemeinsamem Frühstück, Wanderungen, Sport und Sprachkursen sowie so manchem Fest. Unvergessen auch die Weihnachtsfeiern direkt am Heiligabend, wo Alleinstehende zusammenkamen und für die sich Ilona Gäbler immer Zeit nahm, obwohl daheim die eigene Familie wartete.

Sie ist froh, dass sie in so viele Themen reinschnuppern konnte, sagt die engagierte Frau. Auch wenn inzwischen manches eingeschlafen ist, weil das Geld fehlt. Sport ist immer noch der Renner bei den Veranstaltungen, darunter Bowling im Krokofit. Auch Spielrunden mit Skat und Räuber-Rommé bleiben begehrt. Und das Seniorenenglisch. Das freut die Radebeulerin, obwohl sie nun selbst im Ruhestand ist.

Zu viel Ruhe darf es aber nicht werden. Bleibt sie doch dem Haus verbunden, will immer montags an Bord sein, um Senioren zu helfen. Die Busfahrten, an denen auch Demenzkranke teilnehmen, wird sie ebenfalls weiter begleiten.

Übernommen wurde die Seniorenarbeit insgesamt von Andrea Mönckhoff. Sie will, dass die Dinge so weiterlaufen wie bisher, mit frischem Wind dazu. Ich bin eine andere Generation als Ilona, möchte auch andere Personen ansprechen, sagt die Mittvierzigerin.

Einmal im Monat soll es ein Frühstück 60plus geben. Im März findet eine Märchenerzählwerkstatt für Großeltern statt, mit der Puppenspielerin Karla Wintermann. Auch Weinproben sind geplant. Wandergruppe und Sommerakademie sollen wieder aktiviert werden.

Die Betriebswirtin, früher bei einer Bank tätig, ist seit 2010 beim Verein, anfangs ehrenamtlich, hat bis vor Kurzem in einem Demenzprojekt gearbeitet, führt nun die Seniorenarbeit nahtlos weiter.

Für den Fami-Nähservice trifft das nicht zu. Da wird noch eine neue Schneiderin gesucht. Denn Brigitte Alt – fast zehn Jahre dafür zuständig – hat aufgehört. Die Boxdorferin kam regelmäßig nach Altkötzschenbroda, erledigte Reparaturen und Änderungen. Brachte Reißverschlüsse in Ordnung, kürzte Hosen, machte Röcke weiter.

Nach der Wende arbeitete die gelernte Damenmaßschneiderin in der Schneiderei der Landesbühnen. Das hat ihr viel Spaß gemacht, bis zur Rente. Doch dann fehlte ihr wohl etwas. Als es auf einmal hieß, die Fami sucht eine Schneiderin, hätten beide Töchter gleich gemeint, das wäre was für Mutter. Und lagen richtig. Denn das machte Brigitte Alt wieder Freude. Wegen des Kontakts zu den Leuten. Und etwas Geld gab es noch dazu. Für die Miezekatze.

Getreu dem Motto „Wenn ich beim Hosenabstecken nicht mehr hochkomme, ist Schluss“ hat sie den Fami-Job nun beendet. Die Nadel gibt sie damit aber noch lange nicht aus der Hand. Sie hat einen Club für Hardanger-Handarbeiten und ein Spinnrad. „Da liegt viel Wolle da“. Radtouren stehen ebenso auf ihrer To-do-Liste wie die Arbeit im Grundstück, gemeinsam mit ihrem Mann.

