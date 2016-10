VW verkauft noch mehr Diesel-Autos Auch nach der Abgasaffäre legen die Absatzzahlen im Landkreis zu. Dennoch gibt es nach und nach ein Umdenken.

TDI unter der Haube. Verkäufer Rico Ilgen zeigt beim Autohaus Liliensiek einen Volkswagen mit Dieselmotor. Das regionale Autohaus setzt aber auch auf umweltfreundlichere Antriebsarten. © Frank Baldauf

Und er läuft und läuft und läuft: Der Autobauer Volkswagen kann sich über seine Verkaufszahlen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge nicht beklagen. Den Ermittlungen zu manipulierten Abgaswerten von Dieselfahrzeugen vor einem Jahr folgte nicht etwa eine Vollbremsung. Vielmehr brachte VW in den vergangenen Monaten noch mehr Diesel-Pkw an den Mann als 2015. Ganz genau waren es 471 Stück, eine Steigerung von sieben Prozent.

Geschäftsführer Daniel Liliensiek vom gleichnamigen Dippoldiswalder VW-Autohaus sagt: „Unser Geschäftsverlauf ist sehr positiv. Unsere Kunden haben eine sehr hohe Treue und Loyalität.“ Die „Dieselthematik“, wie er es nennt, spiele bei den Gesprächen mit Kaufinteressenten zwar eine Rolle, Vorwürfe müsse er sich aber kaum anhören. Denn VW-Fahrer wüssten, dass auch andere Marken betroffen sind – und VW sei mittlerweile bei den Abgaswerten sauberer als andere.

Professor Stefan Bratzel von der Fachhochschule der Wirtschaft aus Bergisch Gladbach kann die Worte des Dippoldiswalder Autohändlers bestätigen. Er sagt, VW sei es gelungen, den Dieselabsatz zu stabilisieren. Geholfen hätten dabei das allgemeine Wachstum des Kraftfahrzeug-Marktes, aber auch verkaufsfördernde Aktionen. „Trotzdem verliert Volkswagen Marktanteile“, stellt Professor Bratzel klar. In Zahlen heißt das für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge: Während der Bestand an Pkws binnen eines Jahres um gut fünf Prozent gewachsen ist, sind derzeit lediglich ein Prozent mehr VWs registriert als 2015. Trotzdem bleibt VW in der Region immer noch die beliebteste Marke.

Beliebter VW-Diesel zurück 1 von 6 weiter Nach der Diesel-Affäre konnte Volkswagen im Landkreis immer noch viele Autos mit Selbstzünder-Motor absetzen. In diesem Jahr waren es bis Ende August 471Stück. Im Vergleich dazu wurden in den ersten acht Monaten von 2015 440Stück VW-Diesel-Autos verkauft. Das ist eine Steigerung von sieben Prozent. Zur gleichen Zeit wuchs aber der Absatz von VW-Pkws mit Benzinmotor noch stärker, und zwar um elf Prozent. Im gesamten Landkreis sind insgesamt 27724 Volkswagen-Pkws zugelassen, ein Prozent mehr als 2015. Damit hat VW einen Marktanteil von 20 Prozent. Heißt, jedes fünfte Auto im Kreis ist ein VW. Die Elektromobilität wächst, bleibt aber auf niedrigem Niveau. Derzeit rollen im Kreis 515 Elektro- und Hybrid-Autos über die Straßen. Das sind 13Prozent mehr als vor einem Jahr. Im Vergleich dazu ist die Zahl der Dieselautos im Landkreis in diesem Jahr um knapp sechs Prozent auf 34000Stück angestiegen. Alles in allem sind im Landkreis rund 135000 Autos registriert, und das bei einer Einwohnerzahl von 246000. Statistisch gesehen hat somit jeder Zweite im Landkreis ein Auto. (SZ) Quelle: Landratsamt

Stärker als der gesamte Markt ist der Absatz von Hybrid- und Elektroautos gestiegen. Dennoch zählen solche Fahrzeuge wie etwa der Prius von Toyota immer noch zu den Exoten auf den Straßen des Landkreises. Bernd Förster, Chef des Autohauses Bernd Förster in Pirna, ist aber optimistisch. In den letzten Monaten habe er um ein Fünftel mehr Hybrid-Autos von Toyota verkauft, die neben einem Benzinmotor auch über einen Elektromotor verfügen und immer weitere Strecken rein elektrisch zurücklegen können.

Kurioserweise habe dabei die Hybrid-Prämie der Bundesregierung in Höhe von 3 000 Euro kaum etwas geholfen. Denn die Kriterien für die Förderung seien so eng gefasst worden, dass es für die meisten Modelle von Toyota keinen staatlichen Kaufanreiz gibt. Den ersetzt der japanische Hersteller durch eine eigene Prämie.

Was Elektromobilität angeht, zieht indes VW aus der Dieselaffäre die richtigen Schlüsse. Das sagt zumindest der Autoexperte Stefan Bratzel. Bis 2025 will VW 30 zusätzliche Elektromodelle und schon in den nächsten zwei Jahren 17 Plug-in-Hybrid-Modelle präsentieren. Bratzel: „Ohne die Dieselaffäre wäre das so schnell nicht möglich gewesen.“

Die Ansage aus der VW-Zentrale kommt auch im Landkreis an. Der Dippoldiswalder Autohändler Daniel Liliensiek sagt: „Wir sind jetzt Servicepartner für die Elektromobilität. Als einer der wenigen in der Region.“

