VW überschlägt sich mehrmals Die 32-jährige Fahrerin unterschätzte offenbar die lange Linkskurve und geriet ins Schleudern.

Eine 32-jährige VW-Fahrerin war am Donnerstag gegen 8.20 Uhr auf der S 34 in Richtung der A 4 unterwegs. Etwa 200 Meter nach der Einmündung Mühlstraße in Pappendorf geriet der Pkw in einer langgezogenen Linkskurve auf den rechten Randstreifen und fuhr zwei Leitpfosten um. Als die 32-Jährige gegenlenkte, geriet das Auto ins Schleudern, überschlug sich mehrmals und blieb auf dem Dach liegen. Bei dem Unfall erlitt die VW-Fahrerin leichte Verletzungen, so die Polizei. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5 500 Euro. (DA)

