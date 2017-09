VW überschlägt sich hinter Königshain Ein Jugendlicher muss nach einem Verkehrsunfall schwer verletzt ins Krankenhaus.

Der Unfall eines Jugendlichen mit einem VW Passat hinter Königshain machte den Einsatz der Polizei nötig. © Symbolbild: dpa

Königshain. Am Sonnabendnachmittag hat sich zwischen Königshain und Arnsdorf ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde der 19-jährige Fahrer schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, war der Jugendliche aus bisher noch ungeklärter Ursache mit seinem VW Passat vor einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und anschließend in den Straßengraben gefahren. Der Aufprall war dabei so stark, dass sich das Fahrzeug seitlich überschlug und am linken Fahrbahnrand zum Liegen kam. Der VW erlitt einen Totalschaden, der auf mehrere Tausend Euro beziffert wird. (szo)

