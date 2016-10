VW überschlägt sich auf der A4

Zeugen zu zwei Unfallfluchten gesucht Görlitz. Ein 74-Jähriger stellte an seinem braunen Ford Fokus am Freitagmorgen einen Schaden fest. Die vordere Stoßstange und der Kotflügel links waren eingedrückt und weißer Farbabrieb daran. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß in der Schlesischen Straße, Höhe Hausnummer 16, am Straßenrand abgestellt. Der Verursacher muss zwischen Mittwoch 11 Uhr und Freitag 08:30 Uhr den auf 500 Euro geschätzten Schaden angerichtet haben. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und dem Verursacher geben können. Informationen nimmt das Polizeirevier Görlitz (Telefon 03581 650-0) und jede andere Dienststelle entgegen. Die Polizei sucht außerdem Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmittag ereignet hat. Ein 65-Jähriger stellte seinen weißen Daimler-Benz um 10 Uhr auf der Weberstraße ab. Als er gegen 11.30 Uhr zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden am hinteren linken Kotflügel und Rad. Es war roter Farbabrieb erkennbar. Der entstandene Schaden wurde auf 1 000 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen oder Angaben zum Verursacher nimmt auch hier das Polizeirevier Görlitz (Telefon 03581 650-0) und jede andere Polizeidienststelle entgegen. (szo)

Moped in Zittau gestohlen Zittau. Ein 16-Jähriger stellte seine Simson S51 am Freitag gegen 14 Uhr an der Weinauallee Höhe Krankenhaus ab. Als er um 15.45 Uhr zurückkehrte, hatten unbekannte Täter das Moped mitgenommen. An dem gelb-schwarz-silbernen Gefährt war das grüne Versicherungskennzeichen AFL 382 angebracht. Der Stehlschaden wurde auf 1 000 Euro geschätzt. (szo)

Rasentraktor aus Garage entwendet Großschönau. Einbrecher brachen in der Nacht zum Freitag gewaltsam eine Garage an der Hauptstraße in Großschönau auf. Daraus nahmen sie einen Rasentraktor mit. Der entstandene Sachschaden wurde auf 50 Euro, der Stehlschaden auf 1 500 Euro geschätzt. (szo)

Diebe räumten eine Garage aus Seifhennersdorf. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Donnerstagabend und Freitag Nachmittag gewaltsam Zugang zu einer Garage an der Damaschkestraße in Seifhennersdorf. Gestohlen wurden daraus mehrere Elektrogeräte, ein Pocketbike, eine Motorsense, eine Bohrmaschine sowie Dieselkraftstoff. Der Stehlschaden wurde mit rund 700 Euro beziffert, der Sachschaden mit etwa 150 Euro. (szo)