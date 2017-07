VW Transporter bleibt im Tunnel liegen

Polizei stellt zwei Schrottdiebe Görlitz. Zwei Täter haben sich am Sonntagmorgen gewaltsam Zutritt zu einem Baustellengelände an der Dr.-Kahlbaum-Allee in der Görlitzer Innenstadt verschafft. Dort hatten die beiden bereits Schrott im Wert von 50 Euro zum Abtransport bereit gelegt. Der Sicherheitsdienst der Baustelle überraschte sie und übergab das Paar den Einsatzkräften vom Polizeirevier Görlitz. Es handelt sich dabei um eine 35-jährige Polin und einen 27-jährigen Polen. Beide leben in Görlitz. Anzeigen wegen versuchtem Diebstahl wurden aufgenommen.

Autodiebe scheitern an Mazda 6 Weißwasser. Unbekannte haben in der Nacht auf Sonnabend versucht, auf der Karl-Liebknecht-Straße in einen gesicherten Mazda 6 einzudringen. Dazu stachen sie vermutlich mittels spitzen Gegenstandes in den Gummi der Scheibendichtung und verursachten dadurch 500 Euro Schaden. Dann verließen sie den Tatort.

Autoknacker können VW Golf nicht starten Großschönau. Unbekannte Täter haben versucht, einen VW Golf III zu klauen. Dieser war von Donnerstagnachmittag bis Sonnabendmorgen auf einem Supermarkt-Parkplatz in Großschönau an der Buchbergstraße gesichert abgestellt. Die Täter drangen gewaltsam ins Fahrzeug ein und manipulierten am Zündschloss. Ein Starten des Golfs gelang nicht. Am VW entstand 500 Euro Schaden.

Bundespolizei findet dreimal Drogen Görlitz/Bad Muskau. Am Sonnabend hat die Bundespolizei in drei Fällen, in denen Drogen im Spiel waren, Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Im ersten Fall sind bei einem 16-Jährigen Cannabisblüten gefunden worden. Der Jugendliche lief gegen 2 Uhr durch den Görlitzer Stadtpark, als er angehalten wurde. Im zweiten Fall wurden 0,1 Gramm Crystal sichergestellt. Die Substanz fand eine Streife bei einem Weißwasseraner, der am Nachmittag durch Bad Muskau spazierte. Der 26-Jährige erklärte, dass er von dem Crystal Meth das letzte Mal am Morgen genommen hatte. Ein daraufhin durchgeführter Drogenschnelltest ließ tatsächlich auf Drogenkonsum in jüngster Vergangenheit schließen. Zum dritten Fall gibt es noch keinen Verdächtigen. Bundespolizisten hatten in einer Rosenrabatte gegenüber dem Bundespolizeirevier in der Görlitzer Parkstraße Cliptütchen gefunden. Der Inhalt dieser Tütchen bestand aus 1,9 Gramm Cannabis sowie aus 1,5 Gramm Crystal. Wer die Drogen dort hinterlassen hat, ist derzeit noch unklar.

Polizei nimmt Personen auf der Autobahn fest Ludwigsdorf. Am Freitagvormittag wurden im Halbstunden-Takt zwei polnische Männer sowie eine polnische Frau auf der Autobahn bei Ludwigsdorf festgenommen. Nach dem in der Schweiz lebenden 32-Jährigen Polen fahndete die Staatsanwaltschaft Ingolstadt. Der Haftbefehl war zustande gekommen, weil der Verurteilte die vom Amtsgericht Ingolstadt wegen Beleidigung festgelegte Geldstrafe bislang nicht bezahlt hatte. Das erledigte der Mann nun an Ort und Stelle und legte insgesamt 2578,50 Euro einschließlich Kosten des Verfahrens auf den Tisch. Auch der 35-Jährige Pole kam seiner Zahlungspflicht in Gegenwart der Bundespolizei nach. In seinem Fall waren 775,64 Euro Geldstrafe zu bezahlen. Der Haftbefehl war von der Staatsanwaltschaft Halle ausgestellt worden. Bei der 58-Jährigen Polin dagegen reichte der Inhalt ihres Portemonnaies offensichtlich nicht aus – sie wurde später in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Letztlich fehlten der Verurteilten 3000 Euro, um die vom Amtsgericht Bielefeld wegen Diebstahls festgelegte Geldstrafe zu begleichen. Bereits am Donnerstag zogen die Beamten eine polnische Reisende an gleicher Stelle gewissermaßen aus dem Verkehr. Die 34-Jährige war zum Zeitpunkt ihrer Festnahme stark betrunken. Die Anzeige des Atemalkoholmessgeräts blieb erst bei 3,2 Promille stehen. Gegen sie lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Trier vor. Sie hatte eine vom Amtsgericht Wittlich im Juli des vergangenen Jahres wegen Diebstahls angeordnete Geldstrafe nicht bezahlt. Die fälligen 1473,50 Euro konnte sie nicht begleichen. Nach der Ausnüchterung führte auch für sie der nächste Weg in die Justizvollzugsanstalt.

Kleidercontainer steht in Flammen Weißwasser. Die Feuerwehr Weißwasser ist am Freitagabend zu einem Brand eines Kleidercontainers auf der Karl-Liebknecht-Straße ausgerückt. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden beträgt 300 Euro.

Dreister Dieb stiehlt Tageseinnahmen Großschönau. Ein unbekannter Mann hat sich am Freitagnachmittag als Kunde eines Getränkemarktes an der Bahnhofstraße ausgegeben. Er reichte der Mitarbeiterin Leergut. Als diese die Flaschen annahm und wegbrachte, griff der Tatverdächtige in die Kasse und klaute die 1400 Euro Tageseinnahmen. Der schmal gewachsene Mann mit Glatze trug ein graues T-Shirt und entkam unerkannt.