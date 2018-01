VW-Transporter an Weiterfahrt gehindert

Gestohlener Audi nach acht Jahren sichergestellt Nieder Seifersdorf. Bei einer Kontrolle an der A 4 am Mittwochnachmittag haben Beamte der Bundespolizei einen im Mai 2010 in Polen als gestohlen gemeldeten Audi A3 sichergestellt. Das Fahrzeug, welches an der Anschlussstelle Nieder Seifersdorf überprüft wurde, gehört einem 21-jährigen Polen, der nun als Zeuge wegen des Verdachts der Hehlerei vernommen wird. Wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf erklärte, habe der junge Mann zu Protokoll gegeben, dass sein Vater den Audi im Oktober 2017 gekauft und diesem nun ihm überlassen habe. Über die Vorgeschichte des Fahrzeugs scheinen weder Vater noch Sohn Kenntnis zu haben. Das Fahrzeug wird vorerst auf einem geschützten Parkplatz der Ludwigsdorfer Bundespolizeidienststelle untergebracht. (szo)

Radfahrer stürzt auf Auto Görlitz. Am Mittwochabend ist ein Fahrradfahrer in Görlitz mit dem Schrecken davongekommen. Der 58-Jährige war auf der Hussitenstraße unterwegs, auf der gerade ein 22-Jähriger mit seinem BMW aus einer Parklücke fahren wollte. Dabei erschrak der Radler offenbar so sehr, dass er die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und gegen einen parkenden Seat fiel. Verletzten tat sich der Radler dabei aber wohl nicht. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden an dem Zweirad und dem Pkw betrug etwa 750 Euro. (szo)

Mountainbike aus Laube gestohlen Neißeaue. Zwischen dem 23. Dezember 2017 und dem gestrigen Mittwoch haben Unbekannte ein schwarzes Mountainbike sowie mehrere Werkzeuge in Deschka gestohlen. Dabei drangen die Täter zunächst gewaltsam in eine Laube an der Auenstraße ein, wo sich das Fahrrad befand. Die Abwesenheit der Besitzer nutzten die Diebe zudem, um in das auf dem Grundstück gelegene Wohnhaus einzubrechen, wo sie die Werkzeuge entwendeten. Nach Angaben eines Sprechers der Polizeidirektion Görlitz betrug der Wert des Diebesgutes rund 1 000 Euro. Durch den Einbruch entstand zudem ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Polizisten sicherten Spuren und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

Ukrainische Reinigungskraft wegen Schwarzarbeit verhaftet Nieder Seifersdorf. Am Donnerstagmorgen hat die Bundespolizei eine Ukrainerin, die sich in Gegenwart ihres Mannes auf dem Nachhauseweg befand, auf der Autobahn bei Nieder Seifersdorf in Gewahrsam genommen. Bei ihrer Kontrolle hatten die Beamten Hinweise gefunden, die auf Schwarzarbeit hindeuteten. Später räumte die 21-Jährige ein, seit mehreren Monaten in Köln, als Reinigungskraft, ohne Genehmigung gearbeitet zu haben. Den dabei erzielten Arbeitslohn in Höhe von 1 4000 Euro beschlagnahmten die Beamten. Gegen die Frau sind Ermittlungen eingeleitet worden, zudem wurde ihr das Reiserecht aberkannt. Gegenwärtig prüft die zuständige Ausländerbehörde eine Aufenthaltsbeendigung. (szo)

Gesuchter Pole festgenommen Zittau. In der Nacht zu Donnerstag hat die Bundespolizei einen 40-jährigen Mann an der Chopinstraße in Zittau kontrolliert. Dieser war aus Polen eingereist und konnte sich der Streife gegenüber auch ordnungsgemäß ausweisen, wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ebersbach mitteilte. Bei der genaueren Überprüfung der Personalien kam jedoch ans Licht, das gegen den Polen ein Haftbefehl des Amtsgerichts Görlitz vorlag. Da er zu einer Gerichtsverhandlung wegen Diebstahls nicht erschienen war, sollte der Mann in Ungehorsamhaft genommen werden. Am heutigen Donnerstag wird der Mann dem Amtsgericht Görlitz vorgeführt. (szo)

Mit Böllern erneut Briefkasten gesprengt Zittau. In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte mit Silvesterböllern eine Hausbriefkastenanlage am Rathausplatz in Zittau zerstört. Der durch die Detonation angerichtete Sachschaden beträgt in etwa 3 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

Übernachtung ohne Bezahlung Großschönau. In Großschönau hat in den vergangenen zwei Wochen ein Paar in einer Pension in Großschönau gewohnt, ohne abschließend die Rechnung zu bezahlen. Die vermeintlich aus der Schweiz stammenden Übernachtenden hatten sich zwischen dem 20. Dezember 2017 und dem gestrigen Mittwoch in der Bleibe eingemietet, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz erklärte. Die unbekannten Betrüger ließen die geprellten Besitzer mit den Kosten in Höhe von rund 2 200 Euro zurück. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

Kupferbänke von Schule entwendet Zittau. Unbekannte haben die Ferienzeit von Weihnachten bis Neujahr genutzt, um Fensterbänke einer Schule am Theaterring in Zittau zu entwenden. Insgesamt nahmen die Diebe neun kupferne Bleche mit. Ob die Täter auch für an die Hauswand geworfene Eier verantwortlich zu machen sind, muss noch ermittelt werden. Die Überreste klebten noch am Gebäude. Der Gesamtschaden beträgt rund 2 000 Euro. Die Kriminalpolizei befasst sich mit dem Diebstahl. (szo)

Teleskopschlagstock sichergestellt Seifhennersdorf. Am Mittwochmorgen stellten Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach in Seifhennersdorf bei einem aus Tschechien eingereisten Mann einen Teleskopschlagstock fest. Die Bundespolizisten kontrollierten auf der Zollstraße in Seifhennersdorf einen Honda Accord mit tschechischer Zulassung, in dem drei Menschen saßen. Ein 42-jähriger Tscheche, der in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich aufgefallen war, wurde intensiver kontrolliert. In seinem Rucksack stellten die Beamten zugriffsbereit einen Teleskopschlagstock fest. Der Schlagstock unterliegt nach dem Waffengesetz einem Führungsverbot in der Öffentlichkeit und wurde sichergestellt. Wegen der Ordnungswidrigkeit erwartet den Mann nun ein Bußgeldverfahren. (szo)

VW-Transporter an Weiterfahrt gehindert Kodersdorf. Am Mittwochmittag hat die Autobahnpolizei an der Anschlussstelle Kodersdorf einen VW Touareg mit einem Anhänger und aufgeladenem Pkw an der Weiterfahrt gehindert. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz mitteilte, funktionierte die Auflaufbremse des Doppelachsers überhaupt nicht mehr, zudem war die Schubstange festgerostet. Aufgrund dieser Probleme verhinderten die Beamten nicht nur die Weiterfahrt des 49-Jährigen, sie behielten auch die Kennzeichentafel sowie den Zulassungsschein des Anhängers ein. Den Betroffenen erwartet jetzt eine Bußgeldanzeige. (szo)

Glatteis führt zu Zusammenstoß Gablenz. Am Mittwochmorgen sind bei Gablenz zwei Autos zusammengestoßen. Eine 55-Jährige hatte mit ihrem Skoda auf glatter Fahrbahn vergeblich versucht zu bremsen, der Wagen rutschte auf die B 156. Hier prallte er gegen einen vorfahrtsberechtigten Volkswagen. Sowohl die Unfallverursacherin als auch die 33-jährige Lenkerin des Lupo blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Sachschaden hingegen belief sich auf etwa 4 000 Euro.